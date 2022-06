Nova reitora da Ufopa destaca desafios e planos para a instituição

A nova reitora da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), professora Aldenize Xavier, destacou os desafios e planejamento para a gestão do quadriênio de 2022 a 2026. A reitora foi empossada no dia 4 de maio deste ano, durante solenidade em Brasília.

Aldenize conta que entre os primeiros desafios encontrados no início da gestão está o corte orçamentário feito pelo governo federal que, segundo ela, impactou diretamente na universidade.

“Recebemos o primeiro corte no mês de junho. Normalmente os cortes vinham no início do ano ou no ano anterior e isso nos permitia um planejamento. Nós tivemos o primeiro anúncio de um corte orçamentário no valor de 14,5% do nosso orçamento, esse valor chegava ao montante de 6 milhões, em seguida o governo anunciou a redução desse corte para 7, 5% e estamos com esse bloqueio no nosso orçamento, mas de fato o corte que nós já recebemos no nosso sistema é de R$ 1.400.000,00”, contou.

A reitora relata que fará uma viagem a Brasília para conversar com o Ministério da Educação sobre o assunto. "Para verificar com o MEC quais são os caminhos para manter a universidade funcionando até o final do ano. Porque esses cortes estão impactando diretamente nossos contratos de energia, segurança e limpeza, que são contratos essenciais para o funcionamento da universidade”, destacou.

Plano de gestão para a volta às aulas

Aldenize fala sobre a volta às aulas presenciais, que foram interrompidas por dois anos em decorrência da pandemia da covid-19. Para ela, é outro momento desafiador de sua recente gestão.

“O maior desafio é que nosso calouro que vai entrar agora no próximo semestre é o calouro que também passou por dois anos do seu ensino médio em ambiente virtual. Então nós estamos preparando metodologias editais que possam dar suporte a esse primeiro semestre dos nossos estudantes para que esse encontro com a academia e diante de um cenário que ele vem de dois anos de ensino remoto possa ter menos impacto ”

Diante deste cenário a reitora contou que o conselho superior de pesquisa e extensão aprovou na semana passada a metodologia de retorno às atividades presenciais. “Apresentamos ao conselho superior o nosso plano de gestão, é a primeira vez que a Ufopa apresenta um documento desse porte para a comunidade acadêmica. A aprovação dessa regulamentação pelo conselho superior, estabelece que o nosso próximo conselho acadêmico deve ocorrer de maneira presencial. A Ufopa tem desenvolvido atividades presenciais desde 2021, mas essas atividades estavam em sincronia com as atividades acadêmicas extremamente necessárias para o andamento do curso, como aulas de campo, aulas de laboratório, as demais disciplinas estavam correndo em ambiente remoto. ”, enfatizou.

Segundo a reitora, o plano de retorno já está publicado nos canais institucionais. A elaboração demandou muito diálogo com a comunidade. “Estivemos visitando os campi, institutos e unidades administrativas para construir o documento que pudesse representar as demandas da comunidade e ao mesmo tempo a capacidade operacional e orçamentária de atender essas demandas”, destacou.

Edital para acadêmicos e servidores

A Ufopa está elaborando um edital que tem o objetivo de convidar acadêmicos e servidores para desenvolver atividades esportivas e culturais dentro do ambiente da universidade, conforme informou a reitora.

“Queremos acolher nossos alunos e servidores e mostrar que você vem estudar, fazer pesquisa, mas que também pode fazer esporte, cultura, política, essas atividades a gente só faz em ambiente presencial”, enfatizou.

Novos sonhos

A reitora afirma que a comunidade acadêmica pode esperar uma universidade mais inclusiva e mais presente.

Aldenize ressalta que a universidade está com uma política de comunicação institucional que visa estabelecer essa parceria com a universidade e a comunidade.

“Estamos implantando uma editora que está nos finalmente para ser inaugurada. Então vai ser um importante canal de comunicação da comunidade, dos pesquisadores com a sociedade. Nós estamos investindo na capacitação dos nossos gestores, nós vamos implantar uma escola de gestores para formar os gestores da universidade que são tão jovens. Somos uma universidade jovem e essa ferramenta será importante”, finalizou.