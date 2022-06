Nova escola de ensino médio e profissionalizante vai atender 4 mil alunos em Parauapebas

Foi entregue, nesta quarta-feira (29), a Escola Estadual Prof. Serafim Fernandes na cidade de Parauapebas, no sudeste paraense. O novo espaço de aprendizagem é a maior instituição pública do município e conta com mais de 5 mil m² de área construída e preparada para atender mais de quatro mil novos alunos em três turnos, na modalidade Ensino Médio Regular (1ª a 3ª série).

O local dispõe de 26 salas de aula, laboratório multidisciplinar, biblioteca, auditórios, laboratórios de informática, direção, secretaria, coordenação pedagógica, sala dos professores e arquivo. A instituição também possui um ginásio poliesportivo, sala de educação física, vestiários, cozinha, despensa, recreio coberto, banheiros masculino e feminino, além de equipamentos que propiciam a acessibilidade às Pessoas com Deficiência (PcDs).

Morador de Paraupebas, Dilson Silva de Souza é irmão do professor que dá nome à escola, falecido em 2020. Ele reconhece o legado de Serafim para a educação do município e se diz emocionado com uma homenagem tão justa.

"Ele trabalhou até os últimos dias da sua vida, se preocupava bastante com a formação das pessoas, com um futuro melhor, contribuiu bastante para Parauapebas. Não sabia que uma escola desse tamanho, com essa grandiosidade, a maior escola estadual do município levaria o nome do meu irmão. A gente fica muito feliz muito contente e agradecidos, é homenagem merecida, porque ele foi um grande guerreiro", confirmou.

A unidade de ensino ofertará à comunidade diversos cursos técnico-profissionalizantes. “A escola Serafim tem 42 salas de aula. A partir de agosto nós vamos poder colocar quatro mil alunos estudando aqui. Nós vamos garantir com que essa escola seja uma referência para o ensino médio, para a secretaria de ciência e tecnologia”, destacou o governador do Pará, Helder Barbalho.

Educação

Mais de R$ 3,7 milhões, provenientes do Tesouro Estadual, com a contrapartida da Prefeitura de Rondon do Pará, foram investidos para reconstruir o espaço de aprendizagem Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Dionísio Bentes de Carvalho. A partir de agora, a capacidade de atendimento nas modalidades Ensino Médio Regular (1ª a 3ª série), Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Atendimento Educacional Especializado (AEE) poderá ser dobrada. As melhorias vão beneficiar 1.372 estudantes, além de professores e equipe técnico-pedagógica.

Ainda nesta quarta-feira, o governo do Estado celebrou convênio com a Prefeitura de São Félix do Xingu para a construção de uma escola de ensino médio no distrito de Taboca, distante 100 km da sede do município. Com investimento superior a R$ 11 milhões, o novo espaço de aprendizagem terá 12 salas de aula. Atualmente, cerca de 700 alunos da rede pública estadual utilizam um prédio alugado para ter acesso às aulas das modalidades Ensino Médio Regular (1ª a 3ª série) e Sistema Modular de Ensino (Some).

Marabá e Santarém

Estratégica para garantir fluidez no trânsito de veículos na entrada e saída da cidade, e garantir o acesso às regiões de praia do município, a avenida Moaçara foi entregue, nesta quarta-feira (29), para a população de Santarém, na região oeste do Pará. A via é a mais usada para chegar até Alter do Chão, por exemplo.

Toda extensão da avenida compreende mais de 6 km, que seguem da rodovia Santarém-Cuiabá até a via estadual Everaldo Martins, que liga Santarém a Alter do Chão. Já o trecho 2 da estrada, que vai da Resistência até a avenida Cuiabá, continuará em obra, sendo uma extensão de 3.340 metros.

Já em Marabá ocorreu o anúncio da reorganização da Polícia Militar do Pará. No evento, o governador assinou a sanção do Projeto de Lei Complementar nº 10/22, de 28 de junho de 2022, que altera Lei Complementar Estadual nº 053, de 7 de fevereiro de 2006, sobre a organização básica da PM, aprovada pela Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), na terça-feira, 28. A mudança permite a criação de novos cargos e funções de militares, além da redistribuição da corporação para otimizar o tempo e o trabalho do efetivo em todo o estado.

Também serão criados um novo Comando de Policiamento Regional, que será sediado em Parauapebas e abrangerá Canaã dos Carajás, Eldorado dos Carajás e Parauapebas; uma Diretoria de Telecomunicação, uma Diretoria de Projetos e além do Batalhão Rural em Marabá, outro em Castanhal.

Na nova configuração, ocorrerá ainda a transformação das Companhias de Missões Especiais em Batalhões de Missões Especiais, para o atendimento de ocorrências de alta complexidade em Marabá, Santarém e Castanhal.

Durante o evento em Marabá, houve a formatura de cerca de 2 mil alunos do Programa Educacional de Resistências as Drogas e a Violência (Proerd) da Polícia Militar do Pará, que trabalha prevenção à violência nas escolas públicas de todo o estado.