Círio de Marabá reúne fiéis em romaria pelas ruas da cidade neste domingo

Reunindo centenas de fiéis, o Círio de Marabá chega à sua 44ª edição neste domingo (20). A programação iniciou às 6h com uma missa na praça Duque de Caxias, no núcleo Marabá Pioneira. A imagem sagrada partiu em procissão às 7h, percorrendo 7,5 quilômetros e passando pelo núcleo Nova Marabá, com encerramento previsto em uma missa campal na Igreja Santuário da Folha 16. A organização espera superar o público de 200 mil pessoas registrado no ano passado.

