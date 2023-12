Nossa Senhora da Conceição: Círio Fluvial de Caraparu reúne fiéis em procissão nesta sexta-feira

O tradicional Círio Fluvial de Caraparu, em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, será realizado nesta sexta-feira (8), quando os devotos se unem para homenagear a santa, no trajeto que segue pelo rio Caraparu. A procissão pelas águas sai da comunidade do Cacau e segue até a vila de Caraparu. A festividade deste ano, que será de 8 a 10 de dezembro, recebe o tema “Com a Imaculada Conceição, somos igreja em missão".

A procissão marca a 105ª edição da romaria. A programação inicia às 5h com uma alvorada e procissão até a localidade do Cacau. Às 7h, haverá um momento de acolhida dos devotos e escuta da palavra na Capela do Cacau. Já às 8h, será realizada a saída do Círio Fluvial em cortejo até a Vila do Caraparu. E, às 10h30, a procissão encerra com a celebração de uma missa.

A festividade segue, ainda, com o Círio das Crianças, que será realizado no domingo (10), e com o Recírio na próxima segunda-feira (11). Além disso, novenas também serão realizadas entre os dias 9 e 10 de dezembro. A programação da festividade já vem sendo feita desde o dia 16 de outubro, quando iniciaram as peregrinações nas casas dos fiéis.

Durando em torno de uma hora, o percurso reúne diversos moradores da região e devotos de Nossa Senhora da Conceição. A devoção à Virgem da Conceição iniciou na Vila de Caraparu em 1905, mas o primeiro Círio foi realizado somente em 8 de dezembro de 1918. E já é tradição do povo izabelense e de outras comunidades ribeirinhas ao longo do rio Guamá.

Ana Cláudia Farias, membro da organização do Círio e devota de Nossa Senhora da Conceição, conta que o evento é um momento de muita alegria. "Pra mim, o Círio, em si, é família, representa a paz, harmonia e solidariedade. Eu acho que esse encontro com Maria nos leva ao nosso Senhor, ele que é Pai Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo, que é Deus. Por isso, eu acho que é muito importante para nós, seres humanos, ter essa participação na igreja", conta.