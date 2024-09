No Pará, mais de 100 mil de atos online já foram realizados no Cartórios de Imóveis, aponta Anoreg

Os serviços prestados pelos Cartórios de Registro de Imóveis do Pará atingiram a marca de 120 mil atos online realizados pela plataforma eletrônica nacional registradores.onr.org.br. Os dados são da Associação dos Notários e Registradores do Pará (Anoreg/PA). O site permite a prática de uma série de serviços imobiliários de forma remota, entre eles a solicitação de certidões de imóveis, pesquisas de bens, acompanhamento do procedimento de registro e visualização de matrículas.

Desenvolvida pelos Registradores de Imóveis do Brasil por meio do Operador Nacional do Registro de Imóveis (ONR), entidade responsável por implementar e operar o registro de imóveis eletrônico no país, a portal de serviços online registrou um crescimento de 101% no primeiro semestre deste ano em relação ao total de atos praticados no mesmo período em 2023. E ainda, de 420% em relação ao mesmo período de 2022, primeiro ano de disponibilização da plataforma.

Já em números absolutos foram 72.413 mil de atos praticados no primeiro semestre deste ano, frente a 35.988 mil no mesmo período de 2023 e 13.917 mil em 2022. O número de serviços online solicitados nos primeiros seis meses de 2024 é o dobro do total de atos realizados no ano passado.

“É a tecnologia melhorando nossos serviços e facilitando a vida da sociedade. O crescimento de dados como estes são resultados dos investimentos em serviços online, que permitem o acesso aos serviços de todos os Cartórios de Imóveis sem sair de casa”, explica Myrza Tandaya presidente do Colégio de Registro de Imóveis do Pará (CRI/PA) - instituto membro da Associação dos Notários e Registradores do Pará (Anoreg/PA).

Certidão Digital

Entre os serviços também disponibilizados em meio eletrônico, está a Certidão Digital online, expedida em formato eletrônico e que possui a mesma validade jurídica do documento impresso. Também é disponibilizada a funcionalidade da Pesquisa Qualificada, que permite localizar bens imóveis e outros direitos reais registrados em determinado número de CPF ou CNPJ.

“Temos a possibilidade de entregar serviços com maior agilidade nos procedimentos, e isso reflete na melhoria do ambiente de negócios e desenvolvimento econômico do país, em um segmento responsável por importante parcela do PIB nacional”, explica a presidente da Anoreg/PA, Moema Locatelli Belluzo.

O portal também disponibiliza os serviços de Pesquisa Prévia, onde é possível verificar um CPF/CNPJ que se encontra vinculado a um determinado negócio jurídico imobiliário, sem necessariamente ser o proprietário do bem. Já o serviço de Visualização de Matrícula permite verificar os dados constantes no registro original da propriedade em Cartório, enquanto o serviço de Acompanhamento Registral possibilita acompanhar o procedimento de registro do imóvel de forma online. Outro serviço importante disponibilizado é o E-Protocolo, que permite o envio de escrituras públicas e contratos particulares para registro, eliminando a necessidade de comparecimento ao Cartório.

Serviço

Plataforma Registradores

O que: plataforma que permite realizar solicitação de certidões de imóveis, pesquisas de bens, acompanhamento do procedimento de registro e visualização de matrículas

Como acessar: registradores.onr.org.br