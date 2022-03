No Pará, famílias indígenas recebem alimentos da Conab

De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), cerca de 12,7 mil cestas de alimentos foram distribuídos para famílias indígenas do Pará.

A entrega foi concluída na última semana, beneficiando famílias indígenas em Oriximiná, Altamira, Belém, Capitão Poço, Itaituba, Jacareacanga, Marabá, Novo Progresso, Novo Repartimento, Paragominas, Redenção, São Félix do Xingu, Tomé Açu, Tucumã, Tucuruí e Santarém.

Ainda segundo a Conab, cada família recebeu uma cesta. Os alimentos foram garantidos por fornecedores que venceram o leilão eletrônico realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) no final do ano de 2021.

Pelas regras do certame, caberia a esses distribuidores o compromisso de embalar e entregar os produtos, nos locais definidos pela Fundação Nacional do Índio (Funai) no Pará. Os recursos foram provenientes do Termo de Execução Descentralizada, firmado entre a Conab e o Ministério da Cidadania, a fim de promover a segurança alimentar e nutricional das populações indígenas.

A intenção é a de reduzir os efeitos da crise econômica e social gerados pela pandemia da covid-19. As cestas foram devidamente embaladas pelos fornecedores e, segundo eles, cada uma contém: 10 kg de arroz, 4 kg de feijão, 2 kg de farinha de mandioca, 1 kg de flocos de milho, 1 pet de óleo de soja, 2 kg de açúcar cristal, 1 kg de macarrão espaguete e 1 kg de leite em pó. A quantidade total soma quase 281 toneladas de alimentos.