No Pará 300 leitos de UTI destinados a covid-19 serão habilitados para atender outras doenças

Com o avanço da vacinação e a redução do número de casos graves da Covid-19 no Pará, a taxa de ocupação de leitos clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com pacientes da doença começou a diminuir. Dos leitos criados no estado para atender esses casos, 300 serão incorporados definitivamente ao Sistema único de Saúde (SUS) e poderão ser utilizados por pacientes com outras doenças, a partir de março, conforme a necessidade dos hospitais.

A decisão é do Ministério da Saúde (MS) que na última sexta-feira (4) publicou uma portaria no Diário Oficial da União sobre a incorporação dos leitos de UTI que foram criados para receber pacientes com Covid-19, no contexto da pandemia, e agora serão incorporados pelo SUS. No Brasil, cerca de 6.450 leitos de UTI do SUS serão incorporados de forma permanente no país e devem ficar mesmo após o fim da pandemia.

O estado que reúne o maior número de leitos é São Paulo, com 1.425 leitos de UTI adulto e pediátrico, seguido do Rio de Janeiro com 625; e em terceiro lugar, Minas Gerais com o total de 590 leitos. O Pará aparece em sétimo lugar, junto com o Ceará, ambos com 300 leitos adultos e infantis.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou por meio de nota que o estado foi contemplado com 300 leitos no total, sendo 254 para rede pública estadual e 46 para as redes públicas municipais.

Ainda de acordo com a nota da Sespa, a partir de março "passarão a ser habilitados como leitos convencionais, podendo ser utilizado pelo estado conforme a necessidade", disse a nota.

Os atuais números de leitos exclusivos para Covid-19 no Estado, são: 515 leitos exclusivos para covid-19 e 4.396 leitos para as demais especialidades (não covid) até esta quinta-feira (10), aponta a secretaria.

Saiba quais municípios do Pará terão os leitos de UTI incorporado ao SUS

Abaetetuba - Hospital Regional Do Baixo Tocantins Hospital Santa Rosa (Estadual)

Altamira - Hospital Regional Público Da Transamazônica (Estadual)

Ananindeua - Hospital Modelo De Ananindeua (Municipal)

Belém - Hospital De Retaguarda Dom Vicente Zico; Hospital Universitário João De Barros Barreto; Hospital De Clinicas Gaspar Viana; Hospital Ophir Loyola; HPSM Drº Humberto Maradei Pereira; Santa Casa De Misericórdia Do Pará; Hospital Público Estadual Galileu,

Capanema - Hospital Regional Público Dos Caetés Drº Jorge Neto Da Costa

Castanhal – ABSJ, Hospital Regional Público De Castanhal

Conceição Do Araguaia - Hospital Regional De Conceição Do Araguaia

Itaituba - Hospital Regional Público Do Tapajós Itaituba; Hospital Municipal De Itaituba

Parauapebas - Centro Especializado De Atendimento Covid-19 Parauapebas

Redenção - Hospital Regional Público Do Araguaia

Santarém - Hospital Municipal De Santarém

Tucuruí - Hospital Regional De Tucuruí

Ulianópolis - Hospital São Francisco

Veja a lista de leitos por estados brasileiros

1º São Paulo - 1.425

2º Rio de Janeiro - 625

3º Minas Gerais - 590

4º Bahia - 429

5º Paraná - 320

6º Rio Grande do Sul - 315

7º Ceará e Pará - 300

8º Pernambuco - 295

9º Santa Catarina - 230

10º Goiás - 225

11º Maranhão - 180

12º Amazonas - 141

13º Mato Grosso e Rio Grande Norte - 130

14º Alagoas e Pernambuco - 125

15º Espírito Santo e Piauí - 115

16º Mato Grosso do Sul - 94

17º Rondônia - 60

18º Amapá - 45

19º Distrito Federal - 40

20º Roraima - 35

21º Sergipe - 31