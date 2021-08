Na faixa de 18 a 59 anos de idade, 1.409.347 pessoas tomaram a 1ª dose

Números do Vacinômetro desta quarta-feira (11), mostram que o Pará recebeu, do Ministério da Saúde (MS), 6.391.210 doses de vacinas contra a covid-19. Desse total, 5.695.105 doses foram enviadas aos municípios, o percentual de distribuição é de 89,11%. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa), os números da vacinação no Estado são atualizados diariamente na plataforma, conforme os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

As vacinas recebidas pelo Estado são estas: Astrazeneca/Fio Cruz (3.353.300 doses), CoronaVac/Butantan (1.804.340 doses), Pfizer (1.095.120 doses) e Janssen (138.450).

Até agora foram aplicadas 5.141.197 doses. A cobertura da primeira dose chegou a 3.398.492 pessoas, um alcance de 59,67% do público em foco. Já a segunda dose chegou a 1.742.705 pessoas, cobertura de 30,60%.

Acerca do desempenho da campanha de vacinação contra a covid-19 no Estado do Pará, a Sespa segue imunizando os grupos estabelecidos pelo Plano Nacional de Vacinação, que considera o público prioritário de trabalhadores em saúde, idosos institucionalizados, idosos 60e+, indígenas, pessoas com comorbidades, quilombolas, os servidores de Segurança e Salvamento, entre outros grupos específicos.

Segundo a Sespa, o painel do Vacinômetro utiliza as estimativas populacionais enviadas pelo Ministério da Saúde, e há dados desatualizados em relação à realidade atual do quantitativo populacional por grupos prioritários. A Secretaria ressalta que atua junto aos municípios para a atualização desse levantamento populacional.

"A Sespa informa que o cadastro de informações sobre vacinação no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações é uma responsabilidade dos municípios, com o sistema gerenciado pelo Ministério da Saúde", diz nota da secretaria enviada ao LIBERAL, neste mês de julho.

Foram cadastrados no Vacinômetro o total de 171.689 profissionais de Saúde. Foram vacinados com a primeira dose 180.109 profissionais - número superior ao grupo inicial cadastrado -, por isso, a cobertura já é de 104,90%. Já a segunda dose foi aplicada em 136.899, cobertura de 79,74%.

A plataforma informa o total de 793.740 pessoas idosas, ou seja, indivíduos com idade a partir de 60 anos. Já foram vacinados com a primeira dose 714.385 cobertura de 90,00%. A segunda dose foi aplicada, até esta quarta-feira (11), em 609.720 pessoas, cobertura de 76,82%.

A faixa etária de 18 a 59 anos de idade tem o total de 4.347.463 cadastros. Até então, receberam a 1ª dose 1.409.347 pessoas, a cobertura vacinal é de 32,42%. A segunda dose já foi aplicada em 58.782 pessoas, a cobertura vacinal é de 1.35%.

Estão cadastrados 23.841 indígenas. Os dados de vacinação, nesta quarta-feira, são de 15.552 pessoas alcançadas na primeira dose, o que significa uma cobertura de 65,23%. Na segunda dose, a vacina chegou a 11.962 indígenas, cobertura de 50,17%.

Quilombolas somam 162.541. Desse total, 60.075 pessoas receberam a primeira dose, cobertura de 36,96%. A segunda dose já foi aplicada também em 29.110 pessoas, cobertura de 17,91%.

As pessoas com comorbidades são 266.476. Já receberam a primeira dose 278.507 cobertura de 104,51%. A segunda dose chegou para 95.325 indivíduos do grupo, cobertura de 35,77%.

Os trabalhadores da Educação, considerando os níveis básico e superior, são 200.840 cadastrados. Tomaram a primeira dose 137.991 profissionais tomaram a primeira dose, a cobertura é 68,71%; a segunda dose alcançou 28.261 profissionais (14,07%).

Segurança e salvamento têm 28.748 pessoas. Foram vacinadas 25.022 pessoas, cobertura de 87,04%. A segunda dose alcançou 16.431 pessoas, cobertura de 57,162%.

MAIORES DESEMPENHOS

Até este esta quarta-feira (11), de acordo com a plataforma Vacinômetro, os 20 municípios paraenses com os maiores desempenhos na campanha de vacinação contra a covid-19 no Pará, são: São João da Ponta, Magalhães Barata, Tracuateua, Brasil Novo, Capitão Poço, Parauapebas, São João de Pirabas, São Miguel do Guamá, Mojuí dos Campos, Belém, Curuçá, Santa Maria do Pará, Inhangapi, Curralinho, Faro, Soure, Igarapé-Açu, Paragominas, São Domingos do Capim e Aurora do Pará.

MENORES DESEMPENHOS

Os 20 municípios com os mais baixos índices no ranking da vacinação estadual, até esta quarta-feira (11), pois, que os dados apresentam alternâncias diárias, são: Moju, Piçarra, Breu Branco, Afuá, Maracanã, Cametá, Salvaterra, Palestina do Pará, Santa Cruz do Arari, Cumaru do Norte, Itupiranga, Chaves, Novo Repartimento, São João do Araguaia, Limoeiro do Ajuru, Jacareacanga, Eldorado dos Carajás, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu e Baião.