Mutirão de emissão de documentos para pessoas com defiência será realizado em Santarém

Em Santarém, pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida terão a oportunidade de solicitar, de uma só vez, a emissão, regularização ou atualização do título de eleitor, da carteira de identidade e da carteira de reservista. Essa facilidade será oferecida em um mutirão de atendimento especial que vai acontecer no dia 18 de março, das 8 às 17 horas, no Núcleo de Atendimento ao Eleitor (NAE) do município.

Organizada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e o Ministério Público (MP) Eleitoral, a ação social encerra uma programação de eventos realizada na Semana da Acessibilidade. Além de Santarém, eventos como este foram programados para Belém e Marabá iniciando a partir desta segunda-feira nas respectivas cidades.

A programação busca promover debates e serviços que abordam a inclusão social e a acessibilidade como instrumentos para o fortalecimento da democracia. Entre os principais objetivos do evento estão o de garantir o direito ao voto a todas as eleitoras e eleitores.

Outro objetivo é o de divulgar que a pessoa com deficiência – inclusive com deficiência que não seja perceptível – tenha o direito de requerer a transferência do local de votação para uma seção com acessibilidade que possa atender melhor às necessidades de cada um.

Os eventos terão a participação de membros da Justiça e do MP Eleitoral, do Tribunal de Contas do Estado (TCE), de Comissões de Direitos Humanos de subseções da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), de associações e de pesquisadores que atuam com temas ligados à defesa dos direitos das pessoas.

Os interessados podem procurar pelo atendimento no Núcleo de Atendimento ao Eleitor, Av. Mendonça Furtado, 2039 - Santa Clara.

Serviço

Ação social: emissão, regularização e atualização

• Título de Eleitor

• Carteira de Identidade

• Carteira de Reservista

Público-alvo: pessoas com deficiência (física, mental, intelectual ou sensorial)

- Dia: 18/03, das 8h às 17h

Local: Núcleo de Atendimento ao Eleitor - Av. Mendonça Furtado, 2039 - Santa Clara.