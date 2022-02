Músico morre após queda de palco durante festa, em Santarém

Um músico de 62 anos morreu após queda de palco de uma casa de festa em Santarém, no oeste do Pará. O músico José Maria dos Santos Guimarães cantava em um show na madrugada desta segunda-feira, quando perdeu o equilíbrio, caiu do palco e bateu principalmente a cabeça.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar no local foi constatado o óbito. O corpo do músico foi removido pelo Instituto Médico Legal. A policia aguarda o resultado da perícia para desvendar a causa da queda.

De acordo com o investigador Daniel Gemarque, a polícia foi acionada por volta 3 horas da manhã para atender a ocorrência da queda do músico numa casa de festa do munícipio. "Algumas testemunhas acreditam que a vítima teve um mal súbito enquanto descia as escadas do palco, mas só o resultado da perícia vai poder responder o que houve", disse.

O músico era integrante da bateria do Bloco da Pulga, que é um bloco carnavalesco do município. A Pulga emitiu uma nota em suas redes sociais lamentando o ocorrido “que a dor deste momento seja breve e a lembrança do grande Zé Maria, seja eterna em nossos corações. Descanse em paz e muito obrigada por tudo. Que hoje temmmm!”, finalizou a postagem.