Polícia Militar desarticula duas serrarias ilegais em Santarém

Duas serrarias de pequeno porte foram desarticuladas, na manhã da última sexta-feira (11), no município de Santarém, oeste paraense, por agentes da 1ª Companhia Independente de Polícia Ambiental (1ª CIPAmb), unidade que integra o Comando de Policiamento Ambiental (CPA), da Polícia Militar do Pará.

Segundo a PM, os agentes foram à zona rural do município para verificar denúncias de crimes ambientais que estariam acontecendo na região do "Chapadão". Foram apreendidas diversas máquinas usadas para extração ilegal de madeira.

"Ao chegarem no ponto indicado, os militares descobriram duas serrarias de pequeno porte com cerca de 28m³ de madeira extraída ilegalmente e máquinas usadas no beneficiamento das toras", pontuou a PM. Além disso, os agentes encontraram uma espingarda calibre 32, uma caminhonete e 700 litros de combustível.

Os materiais foram apreendidos e entregues à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) para a realização dos procedimentos cabíveis. Já a arma de fogo foi apresentada à 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Santarém.