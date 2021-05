Municípios já receberam 2.786.640 de doses

O Vacinômetro desta terça-feira, 27, ainda não havia sido atualizado por completo até às 21h35, mas a Agência Pará de Notícias informou que o Estado já recebeu, do Ministério da Saúde (MS), 3.111.640 doses de vacinas para o combate à pandemia do novo coronavírus. Dessas, 2.786.640 foram distribuídas aos municípios, uma média de 96,20%. Os números da vacinação no Estado são atualizados diariamente, com fiscalização rigorosa e seguindo os critérios estabelecidos pelas autoridades federais, como informa a Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa), que divulga os últimos dados do Vacinômetro sempre às 14h.

As vacinas recebidas pelo Estado são estas: Astrazeneca/Fio Cruz (1.583.600 doses), CoronaVac/Butantan (1.239.440 doses) e Pfizer (73.710).

Até ontem foram aplicadas 2.047.779 doses. Na primeira e segunda fase foram aplicadas 1.407.914 doses. Na primeira fase foram aplicadas 1.329.577 doses, um total de 94,44% de cobertura. Já a segunda dose chegou a 718.202 pacientes, com cobertura de 51,04%.

Acerca do desempenho da campanha de vacinação contra a covid-19 no Estado do Pará, o público continua o mesmo: trabalhadores em saúde, idosos institucionalizados, idosos 60e+, indígenas, pessoas com comorbidades, quilombolas e o pessoal de Segurança e Salvamento, que vem sendo vacinado há uma semana.

Na primeira dose, foram vacinados 160.548 dos 171.689 profissionais de saúde, cobertura de 93,51%. Já a segunda dose foi aplicada em 95.565, cobertura de 55,66%.

Os idosos 60e+ são 793.740. Destes, 697.344 já foram vacinados na primeira dose, cobertura de 87,86%. A segunda dose foi aplicada, até hoje, em 383.668 pacientes, cobertura de 48,34%.

Indígenas cadastrados são 23.841. Os dados de vacinação, nesta terça-feira, são de 14.252 pacientes alcançados na primeira dose, o que significa uma cobertura de 59,78%. Na segunda dose, a vacina chegou a 10.350 pacientes, com um universo de 43,41%.

Quilombolas somam 129.770. Desse total, 46.911 receberam a primeira dose, com cobertura de 36,15%. A segunda dose, hoje, foi aplicada em 4.171 pessoas, cobertura de apenas 3,21%.

As pessoas com comorbidades somam 264.680. Já receberam a primeira dose 145.428, cobertura de 54,94%. Quanto a segunda dose, a cobertura atingiu 2,62%, com apenas 6.935 doses aplicadas nos pacientes do grupo.

Segurança e salvamento soma 12.887 pessoas. Foram vacinados 20.021 pacientes, cobertura de 155,36%. A segunda dose alcançou 6.844 pacientes, cobertura de 53,11%.

MAIORES DESEMPENHOS

Atualizando os números apresentados hoje pelo governo estadual, cerca de 20 municípios paraenses estão com os maiores desempenhos da campanha de vacinação contra a covid-19 no Pará. Esses números, todos os dias, apresentam alterações para mais e para menos. São eles: Anapu, Água Azul do Norte, Altamira, Soure, Vitória do Xingu, Sapucaia, Brasil Novo, Mojuí dos Campos, Medicilândia, Benevides, Nova Timboteua, Faro, Redenção, Juruti, Igarapé-Miri, Santa Bárbara do Pará, São Miguel do Guamá, Marituba, Magalhães Barata e Belém.