Municípios do Pará aplicarão quarta dose contra covid-19

A vacinação contra a covid-19 com a quarta dose começará em breve nos municípios do Estado do Pará, em consonância com a recomendação do Ministério da Saúde (MS). Para colocar a medida em prática, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou, nesta terça-feira (21), que “enviará, ainda nesta semana, comunicado aos municípios orientando que os pacientes imunossuprimidos recebam a quarta dose da vacina contra a covid-19 quatro meses após a terceira dose, e que seja usada a vacina da Pfizer”.

Outra ação concreta para imunização desse público-alvo foi anunciada pela Prefeitura de Marituba nesta terça. Em Nota, a gestão municipal informa quie “iniciará a vacinação contra a covid-19 com a quarta dose destinada a pessoas que estejam imunossuprimidas, a partir desta quarta-feira (22), conforme recomendação do Ministério da Saúde”, repassa a Prefeitura. “A dose de reforço será aplicada a todos os indivíduos imunossuprimidos acima de 18 anos de idade que receberam três doses no esquema primário (duas doses e uma dose adicional), que deverá ser administrada a partir de 4 meses”, complementa.

A Prefeitura de Belém informa, nesta terça-feira (21) que “a Secretaria Municipal de Saúde de Belém ainda está em processo de definição para dar andamento a esta orientação do Ministério da Saúde”. A Prefeitura de Santa Izabel do Pará aguarda por orientações do MS para aplicar a quarta dose.

Expectativa

Amélia Garcia é militar soropositiva. Ela mora no bairro do Telégrafo, em Belém, e gostou de saber que, em breve, vai receber a quarta dose de imunizante contra a covid-19. “Eu fiquei sabendo ontem (20) pela Rede Nacional de Pessoas que vivem com HIV/AIDS. Para nós, pacientes com HIV/AIDS, isso é uma vitória, porque reforça a nossa imunidade, de vez que já temos um vírus no organismo e precisamos nos fortalecer contra este outros, e aí a vacina vem para nos ajudar neste aspecto”, enfatiza.

Amélia revela que já tomou a terceira dose. “Agora, eu só estou aguardando pelo momento de tomar a quarta dose”, completa.

A medida do Governo Federal de vacinar com a quarta dose cidadãos imunossuprimidos foi anunciada por meio de nota técnica do Ministério da Saúde na segunda-feira (20). Essa vacinação é válida para quem tem mais de 18 anos e tenha recebido a dose de reforço há pelo menos quatro meses.

“Os imunossuprimidos são aqueles que têm a imunidade comprometida por alguma doença ou tratamento médico. É o caso das pessoas que fazem tratamento de câncer, hemodiálise, pessoas com HIV, transplantados e usuários de medicamentos de uso contínuo e controlado, como corticoides”, como informa a Agência Brasil.







