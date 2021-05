Municípios do interior do Pará recebem novo lote de vacinas contra a covid-19

Neste domingo (16), o Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) realiza mais uma etapa da distribuição de entregas das vacinas em combate à covid-19. Os imunizantes fazem parte das duas últimas remessas recebidas pelo Governo do Estado e serão distribuídas aos polos regionais do Estado. A logística é feita por meio de uma ação conjunta entre a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (Segup) e a Secretaria de Saúde do Pará (Sespa).

Neste domingo a distribuição é feita para as regiões de Marabá, Breves e Conceição do Araguaia. As vacinas também chegarão até os municípios do arquipélago do Marajó, bem como Anajás, Chaves, Afuá, Soure, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, Cachoeira do Arari, Ponta de Pedras, Curralinho, São Sebastião da Boa Vista e Muaná.

As equipes de pilotos do Grupamento realizam a ação por meio de dois aviões e um helicóptero. As doses com os imunizantes seguem para os centros regionais, de onde são deslocados por meio terrestre e fluvial, com o apoio do Grupamento Fluvial de Segurança (Gflu) para os demais municípios do Pará. O planejamento para as entregas é feito de forma conjunta entre Segup e Sespa.

“Nesta manhã seguimos com nossas aeronaves para municípios do Marajó e demais regionais, no intuito de garantir a celeridade e segurança na distribuição dessa nova remessa, tão aguardada por todos, em especial para a população que mora nos locais mais distantes do interior do Estado”, disse o diretor do Graesp, coronel Armando Gonçalves.