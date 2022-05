Mulher em surto psicótico leva imagem de Catedral e joga no rio Tapajós, em Santarém

Na manhã desta quarta-feira (25), uma mulher em surto psicótico, furtou a imagem do "Senhor morto" da Catedral Metropolitana de Santarém, no oeste do Pará, e jogou no Rio Tapajós. Testemunhas informaram que uma missa havia sido realizada há pouco tempo e por isso as portas da igreja estavam abertas. Foi quando a mulher entrou e pegou a imagem que estava embaixo do altar mor da Catedral.

Matéria em atualização. Acompanhe para mais informações.