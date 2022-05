Mulher em suposto transtorno mental leva imagem de Catedral e joga no rio Tapajós, em Santarém

Na manhã desta quarta-feira (25), uma mulher de 22 anos, em suposto transtorno mental, furtou a imagem do “Senhor Morto” da Catedral Metropolitana de Santarém, no oeste do Pará, e jogou no Rio Tapajós. Testemunhas informaram que uma missa havia sido realizada há pouco tempo do fato e por isso as portas da igreja estavam abertas. Foi quando a mulher entrou e pegou a imagem que estava embaixo do altar mor da Catedral. Com informações do site O Estado Net.

Após o ocorrido, a mulher foi internada no Hospital Municipal de Santarém sob os efeitos de sedativos aplicados pela equipe médica que a atendeu por volta de 8h20. A paciente, de iniciais M.P.S, até às 15 horas, estava recebendo o protocolo para pacientes em crise psicótica. O caso ocorreu por volta das 7h desta quarta-feira. Testemunhas contaram que a mulher estava com uma faca e apontou na direção das pessoas como forma de evitar que alguém se aproximasse dela. Depois de deixar a catedral carregando a imagem, ela seguiu para a orla do município.

Membros da igreja solicitaram apoio da polícia para recuperar a imagem. Quando foi abordada pelos militares, ela teria feito ameaças à guarnição da PM e depois atirou a imagem do ‘Senhor Morto’ no rio Tapajós. A mulher não aceitou a ordem para largar a faca. Os policiais usaram spray de pimenta para tentar contê-la, mas ela ainda resistiu. Foi quando um policial efetuou um tiro com bala de borracha, acertando a mão e desarmando-a.

A Arquidiocese de Santarém informou, por meio de nota, que a invasão ocorreu por volta das 7h30, desta quarta-feira e afirma que a mulher, apresentando transtornos mentais, adentrou a Catedral Metropolitana e furtou a imagem do Senhor Morto que fica exposta debaixo do altar mor da igreja’. A nota diz que a imagem foi resgatada pela população e encaminhada para ‘os reparos necessários’.