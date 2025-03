Mulher denuncia descaso e deboche de funcionária em atendimento na UPA do Icuí, em Ananindeua

Um vídeo que começou a circular nas redes sociais nesta sexta-feira (14) mostra uma mulher desesperada e revoltada ao buscar atendimento para a irmã dela, que apresentava um quadro de hemorragia, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Icuí, em Ananindeua. Na gravação, a mulher denuncia não apenas a falta de estrutura e assistência na unidade de saúde, mas também o deboche de uma funcionária, que teria rido da sua situação de desespero.

“A minha irmã está quase para morrer e ela [a funcionária] vem rir na minha cara? Eu estou indignada. Não tem uma fralda aqui. Não tem nada. Está uma bagunça”, desabafa a mulher, chorando. Revoltada com a situação, ela ainda pede para que a gravação seja feita. “Pode gravar. Olha a calamidade que está isso aqui.”

Ainda no vídeo, a mulher relata as condições precárias da unidade e a falta de apoio dos profissionais de saúde. “Vão lá no banheiro, vocês vão ver a placa de sangue. Não veio um técnico ajudar a dar banho. Não veio um técnico perguntar se eu precisava de ajuda”, denuncia.

Diante da situação, agentes da Guarda Municipal intervieram e pediram que ela se acalmasse. No entanto, inconformada com o atendimento, a mulher preferiu deixar o local do que esperar a assistência médica.