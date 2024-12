MS envia verba para municípios paraenses garantirem testes rápidos de gravidez

O Ministério da Saúde anunciou recentemente o envio de R$ 6,3 milhões para a aquisição de kits de teste rápido de gravidez (TRG) que serão distribuídos aos municípios e ao Distrito Federal. O objetivo é ampliar o acesso ao diagnóstico de gravidez em todas as regiões do Brasil, com especial atenção para as áreas mais remotas, incluindo os locais mais afastados do Pará.

VEJA MAIS

No estado, serão destinados R$ 309,9 mil para garantir que os testes cheguem a todos os serviços de atenção primária à saúde, incluindo aqueles em regiões isoladas. De acordo com Renata Reis, coordenadora-geral de Atenção à Saúde das Mulheres, a ampliação do acesso ao teste rápido de gravidez é fundamental para o funcionamento de diversos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). “O teste rápido de gravidez é necessário para que as pessoas tenham acesso a diversos serviços, como a inserção do DIU de cobre, já que o dispositivo não pode ser colocado em quem já está gestante, além de permitir o início precoce do acompanhamento pré-natal”, explicou.

Ela ainda ressaltou a importância de garantir a disponibilidade do teste em unidades básicas de saúde. “Quando uma mulher chega a uma unidade básica em busca de um teste, ele precisa estar disponível, assim como um atendimento qualificado e humanizado para atender às suas necessidades de saúde”, afirmou.

Os recursos serão repassados de forma única a todos os 5.570 municípios brasileiros, com um valor mínimo de R$ 200 por município, o que permitirá a compra de aproximadamente 100 testes. O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS), que integra o SUS, também será contemplado com a distribuição dos testes adquiridos pelos governos locais.

O cálculo dos recursos para cada território leva em conta o valor unitário do teste multiplicado pela estimativa do número de gestantes em cada município. A medida visa assegurar que todos os brasileiros tenham acesso ao diagnóstico de gravidez, independentemente da localização.

A disponibilização do teste rápido de gravidez faz parte de um esforço maior do Ministério da Saúde para garantir o planejamento familiar e reprodutivo por meio do SUS, informou a pasta. A estratégia vai além da oferta de métodos contraceptivos e inclui o acesso a informações e acompanhamento adequado para que as pessoas possam tomar decisões informadas sobre sua saúde reprodutiva.

Embora a ampliação do acesso aos testes beneficie principalmente as mulheres, o Ministério da Saúde destaca também a importância de envolver os homens no planejamento familiar. A pasta defende uma abordagem mais ampla, que leve em consideração a saúde integral das pessoas em diferentes momentos da vida e promova a corresponsabilidade dos homens no cuidado da saúde sexual e reprodutiva.