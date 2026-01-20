Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

MPPA pede interdição do aterro sanitário de Parauapebas por irregularidades

De acordo com a apuração preliminar do Ministério Público, foram identificados fortes indícios de execução de serviços sem cobertura contratual

O Liberal
fonte

A reportagem entrou em contato com a prefeitura de Parauapebas, mas até o momento não se pronunciou. (Divulgação/ Ascom/ PMP)

O Ministério Público do Estado do Pará, em caráter liminar, deu a interdição imediata do Aterro Sanitário de Parauapebas, proibindo o descarte de resíduos no local, a fixação de multa diária em caso de descumprimento e a imposição ao município da obrigação de apresentar Plano Emergencial de Gestão de Resíduos Sólidos, com indicação de local alternativo licenciado, cronograma de recuperação da área degradada e medidas de informação à população.

Por meio da 4ª Promotoria de Justiça de Parauapebas (Defesa do Patrimônio Público e Combate à Improbidade Administrativa), sob a atuação do promotor de Justiça Alan Pierre Chaves Rocha, ajuizou a Ação Cautelar Preparatória de Improbidade Administrativa com pedido de tutela de urgência, em face do município de Parauapebas e da empresa Urban Tecnologia e Inovação S.A.

De acordo com a apuração preliminar do Ministério Público, foram identificados fortes indícios de execução de serviços sem cobertura contratual, uma vez que houve lapso temporal entre o encerramento da vigência de termo aditivo e a publicação do aditivo subsequente, além de possível continuidade de pagamentos sem respaldo legal.

Também foram constatados indícios graves de degradação ambiental, com relatos e registros de descarte irregular de chorume e resíduos sólidos diretamente no solo e em cursos d’água, inclusive no rio Parauapebas, além de informações sobre funcionamento do aterro sem licenciamento ambiental válido e em descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o IBAMA.

A ação aponta ainda omissão do município no dever de fiscalização contratual e ambiental, o que, em tese, contribuiu para a continuidade das irregularidades, com risco concreto ao patrimônio público, ao meio ambiente e à saúde da população.

Ainda de acordo com oórgão, a ação tem natureza cautelar e visa a conter a continuidade do dano ambiental e resguardar o resultado útil da futura ação principal de improbidade administrativa, que apurará de forma aprofundada as responsabilidades civis e administrativas pelos fatos.

O Ministério Público reforça que a atuação busca assegurar a proteção do meio ambiente, do patrimônio público e da saúde coletiva, bens juridicamente tutelados que não admitem omissão nem postergação de providências.

A reportagem entrou em contato com a prefeitura de Parauapebas, mas até o momento não se pronunciou. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pará
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

PARÁ 

MPPA pede interdição do aterro sanitário de Parauapebas por irregularidades

De acordo com a apuração preliminar do Ministério Público, foram identificados fortes indícios de execução de serviços sem cobertura contratual

20.01.26 19h02

COMÉRCIO EXTERIOR

Indústria e agro do Pará veem oportunidades com acordo Mercosul–UE

Tratado amplia acesso ao mercado europeu e traz desafios à produção local

19.01.26 19h54

SAÚDE

Após pedido do MP, Justiça determina interdição da URE Presidente Vargas; saiba o motivo

A decisão, proferida na última sexta-feira (16), também impõe outras medidas ao Estado e atende pedido da promotora de Justiça Elaine Carvalho

19.01.26 18h30

AVALIAÇÃO

Enamed: no Pará, 66,7% dos cursos de Medicina têm desempenho satisfatório

Os resultados foram apresentados pelo Ministério da Educação nesta segunda-feira (19)

19.01.26 17h40

MAIS LIDAS EM PARÁ

LISTÃO

Vestibular 2026: saiba quando será divulgado o listão da UFPA

Para esta edição do PS, a Universidade oferta 7.075 vagas, distribuídas entre os diversos campi e cursos de graduação

16.01.26 12h08

LISTÃO UFPA

Listão UFPA 2026: resultado do PS para indígenas e quilombolas será publicado na segunda-feira (19)

Foram ofertadas 382 vagas para quilombolas e 382 para indígenas, divididas nas 191 ofertas de cursos em todos os campi da universidade

16.01.26 12h52

MATRÍCULAS

Matrículas de novos alunos da rede estadual iniciam nesta segunda (19); veja como se inscrever

Voltas às aulas serão no próximo dia 2 de fevereiro em todo o Pará

19.01.26 11h07

AVALIAÇÃO

Enamed: no Pará, 66,7% dos cursos de Medicina têm desempenho satisfatório

Os resultados foram apresentados pelo Ministério da Educação nesta segunda-feira (19)

19.01.26 17h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda