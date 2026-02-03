MPPA pede prisão preventiva de homem que agrediu cachorro em Santana do Araguaia

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) solicitou ao Poder Judiciário que a prisão em flagrante de um homem seja convertida em prisão preventiva, após ele ser detido por agredir um cachorro em Santana do Araguaia, no sul do estado.

O caso, registrado no dia 17 de janeiro e divulgado nesta terça-feira (3), ocorreu quando o suspeito foi visto pelos vizinhos batendo em um cachorro com um pedaço de madeira, causando lesões visíveis e sofrimento ao animal. Testemunhas chamaram a polícia e o homem foi levado à delegacia.

Segundo o MPPA, a agressão foi intencional e sem justificativa, o que revoltou moradores da cidade. Com base nas provas coletadas e nos relatos das testemunhas, o órgão argumenta que a soltura do suspeito poderia representar risco à ordem pública e abrir possibilidade de que ele volte a cometer atos de violência.

Na manifestação encaminhada ao Judiciário, o Ministério Público destacou que a proteção a animais é um dever de todos, conforme a Constituição Federal, e aponta que leis ambientais recentes aumentaram as punições para crimes de maus-tratos contra cães e gatos.



