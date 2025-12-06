Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

MPPA deve analisar pagamento de R$ 1,5 milhão por obra de ponte que nunca existiu em Parauapebas

Denúncia da oposição na Câmara levou à abertura de requerimento e ação na Justiça que cobra explicações do prefeito Aurélio Goiano

O Liberal

Após a Justiça suspender as obras e os pagamentos referentes à construção da ponte sobre o rio das Pulgas, na vicinal Alto Bonito, em Parauapebas, a 4ª Promotoria de Justiça do município, do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), deverá analisar o caso, que é alvo de suspeitas de irregularidades envolvendo o pagamento de R$ 1,5 milhão pela gestão do prefeito Aurélio Goiano (Avante) - uma vez que a ponte nunca foi construída, mas há liberação de recursos. Na segunda-feira (1º), o juiz Lauro Fontes Júnior, que acompanha o processo, determinou que o MPPA e o Tribunal de Contas dos Municípios fossem comunicados para a “adoção das medidas cabíveis”.

Com a decisão da Justiça, que exigiu comprovação da construção da obra à gestão de Aurélio Goiano, o MPPA também foi notificado para acompanhar o caso. “A 4ª Promotoria de Justiça de Parauapebas recebeu os autos do referido processo recentemente e procederá à análise dos pedidos, das provas juntadas, além dos argumentos da defesa”, detalhou o MP por meio de nota enviada ao Grupo Liberal.

O caso veio à tona após uma denúncia, apresentada pela bancada de oposição da Câmara Municipal, resultou em um requerimento protocolado em 14 de novembro, no qual os vereadores pediram a convocação dos agentes públicos - incluindo o próprio prefeito - responsáveis pelo Contrato Administrativo nº 20230451/2023, para prestarem esclarecimentos sobre indícios de irregularidades na execução da obra. Com isso, a vereadora Maquivalda Barros (PDT) também entrou com uma ação civil pública na justiça.

Possível superfaturamento

Segundo o juíz, que está à frente do caso, os documentos apresentados pela autora da ação, a vereadora Maquivalda Barros, indicam “pagamentos superiores ao orçamento previsto” e repetição de serviços em medições sucessivas, o que aponta para duplicidade e possível superfaturamento. Em sua análise técnica, o juiz afirma que uma vistoria realizada em 27 de outubro constatou a “inexistência de obra física no ponto georreferenciado”.

De acordo com um requerimento protocolado na Câmara Municipal de Parauapebas, a ponte sobre o rio Pulgas - inicialmente orçada em R$ 1,19 milhão - teria ultrapassado o valor previsto, apesar de não haver qualquer comprovação física da obra. No local onde deveria funcionar o canteiro, foi encontrada apenas uma pequena estrutura antiga de bueiro, sem relação com a ponte de 35 metros em concreto armado descrita no projeto.

O documento também aponta que o contrato, firmado em dezembro de 2023 no valor total de R$ 7,8 milhões para a construção de oito pontes, foi “ressuscitado” em junho de 2025 pela atual gestão. O requerimento destaca ainda uma mudança administrativa realizada em abril de 2025, quando a responsabilidade pelo contrato foi transferida da Secretaria Especial de Governo (Segov) para a Secretaria Municipal de Obras (Semob), sem justificativas claras e sem evidências de acompanhamento técnico adequado.

Novas irregularidades

Além da ponte sobre o rio Pulgas, outra estrutura localizada no rio Piabanhas - orçada em cerca de R$ 1,5 milhão - também vem sendo alvo de explicações pela prefeitura. “Sobre a mobilização observada para a construção da ponte sobre o Rio Piabanha, esclareço que o fato novo ainda não foi encaminhado ao Ministério Público. A situação foi identificada durante fiscalização in loco realizada nos dias 24 e 25 de novembro, quando verificamos indícios de que a ação da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras, poderia ter o intuito de criar a aparência de um possível erro material relacionado ao pagamento da construção da ponte sobre o Rio Pulgas”, detalha Maquivalda Barros.

“É importante destacar que a ponte do Rio Piabanha não possui contrato vigente e não integra o objeto do contrato discutido na Ação Popular de minha autoria que versa sobre a construção de ponte sobre o Rio Pulgas. Diante das constatações, expedimos o Ofício nº 66/2025, solicitando à Secretaria Municipal de Obras esclarecimentos sobre a execução dessa obra”, acrescenta.

Ainda segundo a parlamentar, também foi protocolado e aprovado em plenário o Requerimento Legislativo nº 297/2025, solicitando informações oficiais sobre a mobilização para a construção da ponte sobre o rio Piabanha. O documento foi enviado à Secretaria Municipal de Obras na quarta-feira (4) e está em prazo de resposta de 15 dias úteis.

A vereadora protocolou, ainda, uma manifestação nos autos da Ação Popular. Ela comunicou ao Juízo a existência dos novos fatos que foram identificados durante a fiscalização. Ela detalha que o processo teve o pedido de tutela de urgência concedido, o que resultou na suspensão do contrato e de eventuais pagamentos. E explica que o processo aguardava a resposta da Prefeitura para indicar o local exato da obra para uma inspeção judicial, e o prazo final para essa resposta era a sexta-feira (5).

“Quanto ao afastamento do Prefeito, do Secretário Municipal de Obras e dos demais envolvidos, esclareço que tal medida foi formalmente requerida em juízo, por meio da petição de manifestação apresentada para comunicar os fatos novos. Contudo, trata-se de providência que somente pode ser apreciada e deferida pelo Juiz, razão pela qual estamos aguardando as decisões judiciais subsequentes”, reforça a vereadora.

Posicionamento

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou um posicionamento à prefeitura de Parauapebas sobre os problemas citados. A reportagem aguarda retorno e o espaço segue aberto para manifestação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

parauapebas

ponte fantasma

ponte sobre o rio pulgas

Irregularidades

análise do mppa
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

POLÍCIA

Casos de stalking sobem 30,8% no Pará

A Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup), de janeiro a outubro de 2024, registrou 2.595 ocorrências, enquanto no mesmo período deste ano foram 3.395

06.12.25 18h00

TEMPORAL

Forte chuva atinge Parauapebas e deixa ruas alagadas

No Instagram, a prefeitura divulgou um alerta laranja com duração de 24 horas sobre a chuva intensa neste sábado (6/12)

06.12.25 11h45

POLÍCIA

Casos de feminicídio aumentam 19% no Pará em 2025

De janeiro a novembro de 2024, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) registrou 47 ocorrências desse delito, enquanto no mesmo período deste foram notificadas 56 siutações

06.12.25 8h00

FERIADO

Terminais hidroviários de Belém tem expectativa de 10 mil pessoas nos próximos dias

Feriado de Nossa Senhora da Conceição será movimentado nos três principais terminais públicos da capital paraense

05.12.25 19h03

MAIS LIDAS EM PARÁ

PEIXE

Começa a 26ª Feira do peixe vivo de Castanhal

A expectativa é vender cerca de 24 toneladas de pescado fresco até a Sexta-feira Santa (29)

27.03.24 12h56

espia...

Dia dos Namorados com sotaque paraense: veja 10 expressões populares para mandar para o crush

De “bater o charque” a “tô encegueirada”: conheça fraseologias paraenses que traduzem o amor com humor e regionalismo

10.06.25 18h19

ESPERANÇA

Bebê com amiotrofia espinhal recebe alta após mais de 500 dias internado em UTI Pediátrica, em Belém

Jojoca, como era carinhosamente chamado, deu entrada no dia 9 de fevereiro e recebeu cuidados especializados desde os primeiros dias de vida.

11.07.24 8h31

CIBERCRIMES

Crimes virtuais: saiba como proteger seus dados nas redes sociais e aplicativos em geral

Atualmente, o Brasil ocupa a 6ª posição na lista de países com mais vazamentos de dados por conta de ataques de cibercriminosos ou falhas em sistemas

07.01.23 8h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda