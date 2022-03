MPF recomenda medidas urgentes para proteção de sítio arqueológico em Rurópolis

Sítio arqueológico Santarenzinho, localizado no município de Rurópolis, oeste paraense, receberá medidas urgentes de proteção. O local está ameaçado de ser extinguido diante das obras de um novo porto de grãos da empresa de transportes Bertolini, que está em processo de licitação. Diante disso, o Ministério Público Federal (MPF) fez a recomendação. No sítio, já foram encontrados mais de 50 mil vestígios de artefatos arqueológicos.

A principal recomendação do MP é a suspensão imediata de intervenções na área do sítio ou nas proximidades que possam afetá-lo. O sítio arqueológico foi descoberto às margens do rio Tapajós, em 2021. No lugar foram encontrados mais de 50 mil vestígios de itens antigos, entre elas, peças de cerâmicas, líticas, vestígios faunísticos e amostras de carvão para datação, onde também foram encontradas três áreas de sepultamentos do povo Munduruku.

Um laudo da perícia técnica do MPF concluiu que “a quantidade de material cerâmico e lítico em superfície no sítio arqueológico Santarenzinho é extremamente expressiva e que raros são os locais na Amazônia com tanto material lítico em superfície e de tão boa qualidade”, diz o documento.

Para o MPF, o que foi encontrado até o momento não contempla uma fração minúscula do que se espera encontrar no sítio todo.

Para os especialistas, o material encontrado no local permite fazer a datação, cálculo do tempo que o sítio arqueológico existe, abrindo uma janela para períodos anteriores da vida da região.

Direito à consulta prévia

Por estar localizado em uma área de ocupação histórica de povos indígenas, a perícia do MPF acompanhou a visita de representantes do povo Munduruku ao sítio, com a presença de um pajé. Na ocasião, o indígena identificou o local como área sagrada, de onde não devem ser removidos os remanescentes humanos pelo risco de danos irreparáveis ao povo indígena pela violação de sua relação com os espíritos dos antepassados.

A legislação nacional e internacional, estabelece os povos indígenas o direito à consulta prévia, livre e informada para qualquer obra que afete seus locais sagrados.

O povo Munduruku tem um protocolo de consulta, que define como deve se dar um processo de consulta desse tipo e, pelo protocolo, qualquer decisão só pode ser tomada com a aprovação de todos os representantes das mais de 115 aldeias das regiões do médio e alto Tapajós, em assembleia geral.

Uma assembleia do povo Munduruku está prevista para o segundo semestre de 2022 e o MPF recomendou que nenhuma licença ou parecer seja emitido até que esse protocolo de consulta seja obedecido, conforme o previsto pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, tratado que protege os direitos de povos indígenas e do qual o Brasil é signatário.

Sobre a obra

O porto é de propriedade da empresa de transportes Bertolini e está em processo de licenciamento pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas). A empresa solicitou vistorias à Semas e ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), responsável também pela salvaguarda do patrimônio arqueológico brasileiro. O MPF recomendou à Bertolini, à Semas e ao Iphan que garantam imediatamente a proteção ao sítio de Santarenzinho.

O MPF entende ainda que, como órgão indigenista oficial e entidade envolvida em processos de licenciamento ambiental para promoção e proteção dos direitos indígenas, a Fundação Nacional do Índio (Funai) deve se manifestar sobre as obras do porto da Bertolini antes que qualquer licença seja emitida.

Recomendações do MPF

MPF recomendou que a empresa de transportes Bertolini paralise qualquer intervenção no sítio de Santarenzinho ou na estação de transbordo de cargas Rurópolis que possa afetar o local, mesmo que seja através das empresas contratadas para fazer os estudos, a Ambientare e a Zanettini Arqueologia, até que seja concluído processo de consulta prévia, livre e informada ao povo Munduruku, conforme disposto no artigo 6º da Convenção nº 169 da OIT e nos moldes previstos no Protocolo de Consulta Munduruku

Outra recomendação é para que a Bertolini tome providências imediatas de segurança para proteger o local dos sepultamentos encontrados no sítio arqueológico, com escala de segurança no local, durante 24 horas por dia, sobretudo para monitorar e controlar a entrada e saída de pessoas. De acordo com o MP, há informações de tentativas de invasão na área.

MPF recomendou à Semas que se abstenha de emitir qualquer tipo de licença para o porto antes da realização da consulta prévia, livre e informada do povo Munduruku. A Semas também deve assegurar a manifestação de anuência da Funai, antes de emitir qualquer licença.

Ao Iphan, o MPF recomendou que se abstenha de “emitir parecer favorável ou qualquer decisão que determine a exumação dos remanescentes humanos encontrados no sítio arqueológico Santarenzinho, até que seja realizada consulta prévia, livre e informada ao povo indígena Munduruku, conforme disposto no artigo 6º da Convenção nº 169 da OIT e nos moldes previstos no Protocolo de Consulta Munduruku”.

O Iphan também deve adotar medidas para proteger os sepultamentos e os materiais arqueológicos encontrados no local e respeitar qualquer deliberação da consulta ao povo Munduruku. Por fim, o Iphan deve fazer análise técnica para o tombamento da área do sítio arqueológico Santarenzinho.

Todos os recomendados têm dez dias de prazo para responder a recomendação do MPF.