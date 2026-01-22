Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

MP recomenda abertura de licitação para regularização da coleta de resíduos sólidos em Parauapebas

A medida foi emitida pela 4ª Promotoria de Justiça de Parauapebas e assinada pelo promotor de Justiça Alan Pierre Chaves Rocha

O Liberal
fonte

Sede da prefeitura de Parauapebas (Foto: Reprodução | Prefeitura de Parauapebas)

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) recomendou à Prefeitura de Parauapebas e à Secretaria Municipal de Urbanismo (Semurb) a instauração imediata de um processo licitatório para contratação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos para regularização do serviço no município. A medida foi emitida pela 4ª Promotoria de Justiça de Parauapebas e assinada pelo promotor de Justiça Alan Pierre Chaves Rocha, responsável pela defesa do patrimônio público e pelo combate à improbidade administrativa. A Redação Integarada de O Liberal solicitou um posicionamento à prefeitura sobre o caso e aguarda retorno. 

Segundo o MPPA, a atuação decorre do acompanhamento do Termo de Ajustamento de Conduta nº 01/2024-MPPA/4PJP, firmado no âmbito de uma ação judicial, além da apuração de indícios de irregularidades em contratações emergenciais sucessivas para serviços de natureza contínua, previsível e permanente, como coleta de lixo e varrição urbana.

Na recomendação, o órgão ressalta que o uso reiterado de dispensa de licitação para esse tipo de serviço viola os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, eficiência e planejamento. A prática pode configurar burla ao dever de licitar e, em tese, ato de improbidade administrativa, conforme detalha o MP.

Entre as medidas indicadas, o Ministério Público determina que o município instaure, no prazo de até 30 dias, procedimento licitatório - preferencialmente na modalidade pregão eletrônico ou concorrência - com elaboração de estudo técnico preliminar, termo de referência, definição clara do objeto, critérios adequados de habilitação técnica e ampla publicidade do certame.

O Ministério Público também reforçou a proibição legal de prorrogar contratos emergenciais ou de renovar a contratação da mesma empresa com base em suposta situação de emergência, citando decisões recentes do Supremo Tribunal Federal e as regras estabelecidas pela Lei nº 14.133/2021.

O cumprimento da Recomendação será acompanhado pelo Procedimento Administrativo nº 09.2026.00000432-8, instaurado para fiscalizar as ações adotadas pela Prefeitura, o andamento do processo licitatório e a regularidade dos atos administrativos. Ainda de acordo com o MP, a 4ª Promotoria de Justiça de Parauapebas deverá continuar monitorando a situação e poderá adotar medidas extrajudiciais ou judiciais, caso necessário, para garantir a proteção do interesse público e a correta aplicação dos recursos municipais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

abertura de licitação

recomendação do mp

coleta de resíduos sólidos

parauapebas

Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

PARÁ 

Ataques por animais peçonhentos acendem alerta no Pará após caso com criança

Somente em 2025, o Pará registrou 3.605 notificações de acidentes com animais peçonhentos

22.01.26 8h30

PARÁ

Menino de 5 anos leva picada de jararaca no Pará

A criança apresentava quadro clínico estável, com funções neurológicas preservadas e sem sinais de ação ativa do veneno

21.01.26 17h14

MEDIDA

UFPA volta a aplicar bonificação de 10% no Processo Seletivo 2026 para alunos do Pará

A universidade detalhou a informação, por meio de nota, nesta quarta-feira (21)

21.01.26 16h42

POLÍCIA

Operação Iara desarticula rede de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro do rio Solimões

Ação ocorreu nesta quarta-feira (21) no Pará e em outros sete Estados, com bloqueio de R$ 58 milhões

21.01.26 16h31

MAIS LIDAS EM PARÁ

LISTÃO

Vestibular 2026: saiba quando será divulgado o listão da UFPA

Para esta edição do PS, a Universidade oferta 7.075 vagas, distribuídas entre os diversos campi e cursos de graduação

16.01.26 12h08

LISTÃO UFPA

Listão UFPA 2026: resultado do PS para indígenas e quilombolas será publicado na segunda-feira (19)

Foram ofertadas 382 vagas para quilombolas e 382 para indígenas, divididas nas 191 ofertas de cursos em todos os campi da universidade

16.01.26 12h52

AVALIAÇÃO

Enamed: no Pará, 66,7% dos cursos de Medicina têm desempenho satisfatório

Os resultados foram apresentados pelo Ministério da Educação nesta segunda-feira (19)

19.01.26 17h40

MATRÍCULAS

Matrículas de novos alunos da rede estadual iniciam nesta segunda (19); veja como se inscrever

Voltas às aulas serão no próximo dia 2 de fevereiro em todo o Pará

19.01.26 11h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda