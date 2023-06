​MP discute soluções para combater alagamentos na BR-316

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), por meio da Promotoria de Justiça de Marituba, reuniu nesta quinta-feira (15) com as Prefeituras de Marituba e de Ananindeua, com o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) e a Procuradoria Geral do Estado (PGE) para apurar quais providências estão sendo tomadas em relação aos constantes alagamentos registrados na BR-316, na altura da barreira do Departamento de Trânsito do Estado (Detran).

O MPPA acompanha essa questão desde 2021, conhecida comumente como “transbordamento do Uriboca”. Segundo o órgão, é importante destacar que o curso d'água que efetivamente causa o problema é o Igarapé das Toras. Esses alagamentos têm causado diversos transtornos à população do município.

VEJA MAIS

Durante a reunião, o NGTM apresentou o projeto de intervenção proposto para a área da BR-316. Esse projeto prevê a construção de uma bacia de detenção no leito do canal das Toras, além da abertura de oito galerias subterrâneas para o escoamento das águas. Essas intervenções adicionais afetarão o acesso ao condomínio Arpoador.

Essas intervenções são necessárias devido às obstruções identificadas em uma vistoria conjunta realizada com o Ministério Público. Além disso, algumas residências da Comunidade Santa Lúcia precisarão ser realocadas para garantir a segurança adequada aos moradores que residem em áreas de risco e serão impactados pelas mudanças.

Embora o projeto ainda esteja em fase de licenciamento pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), o NGTM informou que já existe disponibilidade financeira para sua execução.

O MP segue acompanhando o desenvolvimento desse projeto e buscará garantir que as medidas necessárias sejam implementadas para solucionar os problemas de alagamento na BR-316, visando proporcionar segurança e bem-estar à população de Marituba.