Chuva provoca transbordamento do rio Uriboca e trava o trânsito na Grande Belém

A chuva que caiu no fim da tarde desta terça-feira (2) deixou vários pontos de alagamento na Grande Belém e fez subir o nivel do rio Uriboca, que transbordou e invadiu um trecho da rodovia BR-316, entre Ananindeua e Marituba.

O efeitos logo foram sentidos nas vias que se dão acesso à BR-316, como as avenidas Almirante Barroso e Augusto Montenegro, além de corredores de grande escoamento do trânsito na capital que conectam o centro à região metropolitana, como as avenidas Duque de Caxias, Pedro Miranda, José Bonifácio, Perimetral, Independência e Mario Covas.

Devido aos pontos de alagamento na cidade e reflexos da Almirante Barroso e da BR-316, todas as grandes vias da capital ficaram engarrafadas (Reprodução / Redes Sociais / Sem autoria identificada)

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com o Núcleo de Gerenciamento do Transporte Metropolitano (NGTM), do Governo do Estado, e com a Prefeitura de Belém para compreender o que ocorreu na tarde desta terça-feira.