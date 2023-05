Chuva rápida causa alagamento em diversos bairros de Belém na tarde desta quinta-feira (11)

A chuva rápida que caiu na tarde desta quinta-feira (11) deixou diversos trechos alagados em alguns bairros de Belém. O temporal começou por volta das 13h30. Na avenida Alcindo Cacela, com a rua Diogo Móia, no bairro do Umarizal, um aguaceiro se formou ao redor da via. No local os veículos que passavam precisavam reduzir a velocidade para poder seguir com segurança.

Em outro ponto da Alcindo Cacela, já no bairro da Condor, o tráfego de pedestres e veículos ficou comprometido. Enquanto algumas pessoas optaram por esperar na calçada para atravessar, outras tiveram de enfrentar a água para conseguir chegar ao seu destino. Em imagens, é possível observar um ciclista com dificuldade para atravessar em meio ao alagamento, que quase chegou a atingir as calçadas das residências.

Já na Alcindo Cacela com a Mundurucus, por conta da inundação, um carro ficou no prego e precisou ser empurrado. No mesmo local, o grande volume do aguaceiro fez com que uma casa fosse atingida pela água suja que vinha da rua. A passagem de veículos que passavam no local aumentavam a intensidade da água, que seguia em direção às casas.

No bairro da Condor, um dos pontos críticos foi na avenida Alcindo Cacela. Na imagem, é possível observar a rua submersa (Reprodução / Redes Sociais)

Consultas foram suspensas em posto na Terra Firme

Na Terra Firme, as consultas em um posto de saúde do bairro precisaram ser suspensas por conta do alagamento que atingiu o prédio. Em imagens recebidas pela Redação Integrada de O Liberal, é possível observar pacientes aguardando no prédio que estava embaixo d’água, alguns até com os pés suspensos para evitar se molhar. “Não vai ter consulta. O posto está todo cheio”, diz uma pessoa que fez o registro no local.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou à Prefeitura de Belém maiores informações sobre as medidas preventivas adotadas pela gestão frente aos alagamentos e aguarda retorno. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) também foi demanda para esclarecer demais informações acerca da situação que foi registrada no posto de sáude da Terra Firme.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)