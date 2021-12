Movimento tranquilo marca retorno à Belém na BR-316

Um trânsito tranquilo, após o feriado natalino, marcou o retorno à capital paraense na rodovia BR-316, na Grande Belém, na noite deste domingo (26). O fluxo de veículos foi considerado normal e a estimativa era de aumento de veículos na barreira, justamente ao final do dia, entre 17h e 22h, segundo detalhou o Departamento de Trânsito Trânsito do Estado do Pará (Detran). A velocidade média registrada foi de 60km/h na barreira do órgão.

Ainda segundo detalhou o Detran, nenhum acidente ou ponto de engarrafamento havia sido registrado até por volta das 19h. Também não havia a expectativa de engarrafamento na rodovia ao longo da Grande Belém, mesmo em pontos usualmente críticos como em Marituba ou Ananindeua. O trânsito no sentido Belém-Ananindeua também seguia sem alterações.

"Estamos aqui desde às 10h da manhã e foi tranquilo o dia inteiro. Também não houve qualquer colisão na rodovia durante o plantão. O fluxo de veículos começou a aumentar um pouco após às 17h e deve seguir assim até 22h", relatou uma agente do Detran, que preferiu não se identificar.

Fiscalização

Vale lembrar que, desde a noite de quarta-feira (23), uma força-tarefa reforça o efetivo dos órgãos de segurança na fiscalização das rodovias, em especial no fluxo de entrada e saída de Belém, bem como nos balneários mais procurados nesta época do ano. A operação "Boas Festas", coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), conta com mais de 1,5 mil agentes nos principais interiores, além do efetivo local.

A operação está sendo executada de forma conjunta por integrantes dos órgãos do Sistema de Segurança: polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Centro Integrado de Operações (Ciop), Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC), Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), grupamentos Aéreo e Fluvial (Graesp e Gflu), Guarda Municipal de Belém e Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), além de órgãos municipais de segurança de demais cidades.