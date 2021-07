Mourão relata apreensão em Altamira: ‘O pau canta no lombo dos infratores’

Na tarde desta sexta-feira (16), o vice-presidente, General Mourão, usou sua conta oficial do Instagram para informar sobre a apreensão de um semirreboque com madeira ilegal, na cidade de Altamira, no Pará (PA).

VEJA TAMBÉM

Segundo ele, a captura do material ilegal foi realizada por meio de patrulhamentos realizados pelo Exercito Brasileiro na região. Os responsáveis pela madeira não estavam no local no momento da apreensão, mas continuarão sendo procurados pelos militares. As instituições que atuam para proteção ambiental estão determinando o local de destino da madeira.