Mortes em acidentes em rodovias federais crescem no Pará, diz CNT

Em 2021, o Pará registrou 840 acidentes em rodovias federais, sendo 715 com vítimas e 125 sem vítimas, com 163 mortes, o que situou o Estado como o 13º entre 27 unidades federativas no País em óbitos nesse tipo de via. O total de acidentes diminuiu de 2020 para 2021, mas as mortes cresceram em 33,60%. O custo total de acidentes com vítimas foi de R$ 229.513.285. Os dados são do Painel CNT de Consultas Dinâmicas dos Acidentes Rodoviários, divulgado nesta terça-feira (8) pela Confederação Nacional do Transporte.

No período acumulado de 2007 a 2021 (foco da pesquisa), foram 38.819 acidentes no Pará, sendo 17.080 com vítimas. Ocorreram, em média, 26 acidentes com vítimas a cada 100 km de rodovia em 2021. Foram 2.560 vidas perdidas no período acumulado de 2007 a 2021. A cada 100 acidentes com vítimas, 23 pessoas morreram em 2021.

O Pará aparece na 20ª posição entre 27 estados com relação a acidentes em rodovias federais (840) e em acidentes com vítimas (715). Na relação de total de mortes em acidentes, o Estado é o 13º, com 163 (3,0%).

O Estado teve em 2020, em rodovias federais, 959 acidentes e, em 2021, 840. No entanto, em 2020, foram 122 mortes e, em 2021, 163 óbitos (elevação de 33,60%). Feridos em acidentes em 2020 foram 1.071 e, em 2021, 989 pessoas. Ainda no ano passado, foram 782 acidentes com vítimas e, em 2021, o total foi de 715. Acidentes sem vítima em 2020 foram 177 e, em 2021, 125.

Julho foi o mês com maior quantidade de acidentes com vítimas no Pará: 76, contra 94 em 2020 (-19,1%). Nos acidentes com mortes, dezembro foi o mês com maior registro: 21, contra 11 em 2020 (90,9%). A pesquisa da CNT indica que em 2021 de um total de 2.279 pessoas, 599 delas, na faixa de 26 a 35 anos de idade (26,3%) envolveram-se em acidentes rodoviários no Pará. Quarenta e cinco pessoas acima de 45 anos morreram em acidentes, correspondendo a 27,6% de 163 óbitos em 2021. Sábado e domingo foram os dias com maior incidência de acidentes com vítimas e mortes por dia da semana. A colisão respondeu por 488 acidentes com vítimas e mortes (68,03% do total de 715) e por 117 (71,8%) de 163 óbitos em 2021.

Um total de 1.585 homens envolveram-se em acidentes no Pará em 2021, equivalendo a 69,5% do total de 2.279 pessoas; as mulheres envolvidas foram 480 (21,1%). Com relação a mortes, foram 134 homens (82,2%) contra 28 mulheres (17,2%) de 163 óbitos. O automóvel predominou entre os veículos envolvidos em acidentes e mortes, com 706 (46,48% de 1.519 veículos), mas as motos envolveram-se mais nas mortes, com 61 veículos do tipo (37,4% de 163 óbitos). Os R$ 229.513.285 do custo total dos acidentes no Pará envolvem R$ 140.390.329 de acidentes com mortes; R$ 84.660.515 de acidentes com vítimas; R$ 4.462.441 de acidentes sem vítimas.

Acidentes rodoviários em rodovias federais totalizaram 163 óbitos no Pará em 2021 (Foto: Igor Mota / O Liberal)

A maioria dos acidentes com vítimas se deu em pista simples: 497, correspondendo a 69,5% do total de 715. Os acidentes ocorreram, na maioria dos casos, em pleno dia, ou seja, 406 (56,8%). Acessar a via sem observar a presença dos outros veículos foi a primeira causa de acidentes com vítimas: 120 (16,8%). Os acidentes com vítimas ocorreram, na maioria das vezes, de segunda a sexta-feira (471 = 65,9%). Foram 244 (34,1%) no fim de semana. A rodovia BR-316 respondeu por 258 acidentes no Pará; por 218 acidentes com vítimas e por 46 óbitos no Estado em 2021.

Brasil

De acordo com a pesquisa da CNT, o índice de acidentes nas rodovias federais brasileiras aumentou 1,6% em 2021 em relação a 2020 -- as ocorrências passaram de 63.447 para 64.452 casos. O mesmo se deu com as mortes, que cresceram 2,0%, passando de 5.287 vidas perdidas na malha federal, em 2020, para 5.391, no ano passado. O Painel da CNT tem estratificação das informações a partir dos registros da Polícia Rodoviária Federal.

“Os resultados sinalizam a necessidade de mais investimento em infraestrutura rodoviária e em educação no trânsito com foco na segurança viária, condicionantes que podem contribuir com a redução efetiva do número e da gravidade dos acidentes na malha rodoviária. A diminuição de acidentes gera benefícios para o transporte, para a economia e para a sociedade e, por isso, deve ser buscada”, ressalta o presidente da CNT, Vander Costa.

O custo anual estimado dos acidentes ocorridos em rodovias federais no Brasil chegou a R$ 12,19 bilhões. Esse montante é superior ao valor total efetivamente investido pela União em rodovias em 2021 (R$ 5,76 bilhões), como repassa a Confederação. Os dados gerais do Painel CNT de Acidentes de 2021 mostram que o tipo mais frequente de casualidade com vítimas é a colisão (60,2%), responsável por 61,3% das mortes relacionadas com acidentes de trânsito nas rodovias federais. A fatalidade acomete, majoritariamente, homens (82,2%) e, predominantemente, acontece de sexta-feira a domingo.

No ranking de acidentes na malha rodoviária federal, a BR-101 é a rodovia que contabiliza o maior número de ocorrências com vítimas, 9.257. Em seguida está a BR-116. Porém cabe ressaltar que essas são as rodovias mais extensas do país. Em termos de acidentes proporcionais à extensão das rodovias, as mais críticas são a BR-381 e a BR-465, respectivamente com 2.940 e 100 acidentes.

Para ajudar a reduzir os acidentes nas rodovias, existe o Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (Funset), que dispõe de recursos para aumentar a segurança e a educação de trânsito. Mas, entre 2005 e 2021, dos R$ 11,68 bilhões autorizados para ações e programas que contam com recursos do Fundo, apenas R$ 2,30 bilhões foram utilizados no período, ou seja, 19,7%.

Confira:

84o acidentes em rodovias federais no Pará em 2021

Foram 715 acidentes com vítimas e 125 sem vítimas

163 óbitos em 2021, colocando o Pará em 13ª posição no País

custo dos acidentes no Pará: R$ 229.513.285

26 acidentes ocorreram a cada 100 km de rodovia

A cada 100 acidentes com vítima, 23 pessoas morreram

Pará é o 20º estado em acidentes com vítimas

Julho foi o mês com mais acidentes, e dezembro, com mais mortes