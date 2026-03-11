Morte de peixes em rio de Reserva Extrativista é investigada em Porto de Moz

Uma extensa mortandade de peixes foi registrada no rio Cupari, no interior da Reserva Extrativista (Resex) Verde Para Sempre, localizada na região Oeste do Pará. O vídeo gravado por um homem em uma pequena canoa mostra um tapete de peixes mortos em um rio. A testemunha cita diferentes espécies como surubim, pescada, tucunaré, trairá, e outros.

"Olha galera, é de dar pena de ver a quantidade de peixe morto aqui. Bateu o récorde aqui nesse canto. Surubim aqui. Tudo quanto é tipo de peixe. Aqui tem grande quantidade. Olha como está aqui! Espalhado", falou o homem. O vídeo mostra as margens do rio cheias de peixes mortos boiando.

A diretoria da Resex Verde Para Sempre, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), confirmou que o vídeo realmente foi feito dentro da reserva. A diretoria do local informou que estava em tratativas junto à Coordenação Territorial e Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade do ICMBio para que possam ser realizadas as diligências necessárias para elucidação do caso. Um primeira incursão está prevista para ocorrer ao longo dessa semana.

A Reserva Extrativista (Resex) Verde para Sempre possui mais de 1,2 milhão de hectares de extensão distribuídos pelos municípios de Brasil Novo, Gurupá, Porto de Moz e Prainha. A Resex é destinada ao uso sustentável de comunidades tradicionais, sendo uma área protegida da floresta amazônica enquanto promove o extrativismo (frutos, óleos) e manejo florestal comunitário. Estimativas apontam que uma população de aproximadamente 6 mil pessoas vivam na área principalmente do extrativismo de óleos (copaíba), castanha e manejo madeireiro. A área possui o maior número de planos de manejo florestal sustentável na Amazônia.