Morte de peixes em rio de Reserva Extrativista é investigada em Porto de Moz

ICMBio confirmou a morte de centenas de peixes de diferentes espécies no rio Cupari, no interior da Resex Verde Para Sempre

Vito Gemaque
Morte de peixes em rio da Resex Verde Para Sempre, localizada na região Oeste do Pará, será investigada pelo ICMBio. (Reprodução Redes Sociais)

Uma extensa mortandade de peixes foi registrada no rio Cupari, no interior da Reserva Extrativista (Resex) Verde Para Sempre, localizada na região Oeste do Pará. O vídeo gravado por um homem em uma pequena canoa mostra um tapete de peixes mortos em um rio. A testemunha cita diferentes espécies como surubim, pescada, tucunaré, trairá, e outros.

"Olha galera, é de dar pena de ver a quantidade de peixe morto aqui. Bateu o récorde aqui nesse canto. Surubim aqui. Tudo quanto é tipo de peixe. Aqui tem grande quantidade. Olha como está aqui! Espalhado", falou o homem. O vídeo mostra as margens do rio cheias de peixes mortos boiando.

A diretoria da Resex Verde Para Sempre, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), confirmou que o vídeo realmente foi feito dentro da reserva. A diretoria do local informou que estava em tratativas junto à Coordenação Territorial e Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade do ICMBio para que possam ser realizadas as diligências necessárias para elucidação do caso. Um primeira incursão está prevista para ocorrer ao longo dessa semana.

A Reserva Extrativista (Resex) Verde para Sempre possui mais de 1,2 milhão de hectares de extensão distribuídos pelos municípios de Brasil Novo, Gurupá, Porto de Moz e Prainha. A Resex é destinada ao uso sustentável de comunidades tradicionais, sendo uma área protegida da floresta amazônica enquanto promove o extrativismo (frutos, óleos) e manejo florestal comunitário. Estimativas apontam que uma população de aproximadamente 6 mil pessoas vivam na área principalmente do extrativismo de óleos (copaíba), castanha e manejo madeireiro. A área possui o maior número de planos de manejo florestal sustentável na Amazônia. 

Palavras-chave

morte de peixes

meio ambiente

resex verde para sempre

porto de moz
Pará
