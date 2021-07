Morre sétima vítima do acidente com torre de transmissão no Pará

Subiu para sete o número de mortos no acidente com uma torre de transmissão na tarde desta sexta-feira (6), entre os municípios de Anapu e Pacajá, no sudeste do Pará.

Uma das vítimas que foi transferida para Altamira já chegou sem vida à unidade de atendimento aos feridos no acidente.

Cinco vítimas morreram na hora do acidente, e uma ainda chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital municipal, mas morreu ao dar entrada na unidade de saúde.