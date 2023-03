Morre em Belém o radialista Santino Soares

Morreu neste domingo, em Belém, Santino Soares, um dos maiores radialistas do Pará, com mais de 50 anos de carreira. Ele deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Ofir Loyola no sábado (25), em estado grave, e faleceu na tarde de hoje. Santino passou grande parte de sua carreira na Rádio Liberal.

Santino Soares sofria com Policetemia Vera, doença crônica que surge com o aumento das células sanguíneas em níveis prejudiciais para o corpo. Sua esposa, Suzana Soares, foi quem confirmou a morte do jornalista e sociólogo neste domingo (26), em decorrência de falência múltipla dos orgãos.

Carreira e amigos

Santino Soares nasceu na pequena cidade de Juruti, na região Oeste do Pará. Começou sua carreira na Rádio Rural, onde apresentou o programa 'Show da Tarde' no início da década de 1970. Após se destacar no programa, Santino decidiu mudar-se para Belém. Teve duas passagens pela Rádio Liberal, a última mais duradoura. Também trabalhou na Rádio Guajará, Comus da Prefeitura de Belém e teve um breve retorno à Rádio Rural, antes de retornar de vez à Liberal.

Na emissora conquistou vários amigos, sempre conhecido pela doçura e sabedoria nos assuntos que tratava. "Quando no começo do trabalho como repórter eu fui trabalhar na Comus da Prefeitura de Belém, o Santino Soares já estava lá. Como ele gostava muito de conversar e de ler, a gente passou a se dar bem. Ele foi um amigo de Jornalismo. Adorava o que fazia, e isso é fundamental para o ser humano, para qualquer profissional. A gente se autointitulava da Mishima, numa referência ao escritor japonês Yukio Mishima. Valeu, Santino!", diz Eduardo Rocha, repórter de O Liberal.

"Santino Soares chegou a me entrevistar, pra falar de música e charge, falei da cantora e compositora Maysa...época de ouro do rádio. Era maior sucesso. Um cara muito inteligente e culto. Tinha um bom gosto pra música e literatura. Estava sempre divulgando e falando das minhas charges no programa dele, ficava sempre orgulhoso com suas interpretações inteligentes...coisa rara hoje", comentou João Bosco, chargista de O Liberal

