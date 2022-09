40 anos de Rádio Liberal: ouvintes relembram momentos marcantes com a emissora

O rádio faz parte de vários momentos e situações da vida como viagens, engarrafamentos, festas, jogos de futebol e outros. E há 40 anos a Rádio Liberal FM conta e faz parte da rotina de muitos ouvintes.

Histórias de vida entrelaçadas pelos programas e músicas tocadas na rádio desde a sua criação marcam as pessoas. Este é o caso do taxista Daniel Braga, que acompanha a emissora há mais de 30 anos e reúne boas lembranças da sua rotina desde à infância até a vida adulta nas corridas entre um e outro passageiro.

“Lembro que quando eu era criança, mamãe me arrumava para ir à escola ao som de 'Roberto Carlos em Detalhes', que por sinal escuto até hoje”, conta o ouvinte. Além do programa dedicado ao rei, o 'Piseiro Liberal' é o seu preferido e relembra a surpresa que fez na comemoração do primeiro aniversário do programa. “Completou um ano no ar e eu levei um bolo surpresa direto no estúdio e tive a oportunidade de cantar os parabéns ao vivo. Foi um dia maravilhoso”, conta.

Para Daniel a sua relação com a rádio é de muito carinho, respeito e credibilidade. Ele destaca ainda que a sua profissão facilita a presença da Liberal FM em sua vida. “Entro no carro e é a Rádio Liberal sempre, não uso pen-drive nem troco de estação. Meu programa preferido de segunda-feira à sexta-feira, de 13h às 14h é o Piseiro Liberal com a minha querida Vanessa Araújo", ressalta.

Giselle Almeida participou das ações da emissora em Mosqueiro nos anos 2000 (Arquivo pessoal)

Durante os 40 anos, a Rádio Liberal FM já realizou promoções, participações e ações sempre buscando estar próximo do seu público. Uma das histórias marcou a adolescência da ouvinte Giselle Almeida, hoje com 39 anos. “Um momento marcante com a Liberal na minha vida foi quando eu a acompanhava no palco montado em Mosqueiro nos anos 2000 e participei de uma competição de dança promovida pelo Markinho Pinheiro, sem dúvidas ficou marcado na minha memória”, lembra.

Ela conta que acompanha a emissora desde a sua adolescência escutando diariamente e se tornou uma verdadeira companheira. “A ádio Liberal significa pra mim uma companhia de todos os dias que me mantém informada, pois traz as notícias e músicas pra distrair”. O seu programa favorito é o Show dos Bairros com a apresentação de Marquinho Pinheiro.

Os programas 'Good Times' e o 'Love Times' são os preferidos da ouvinte Vânia Tenório (Arquivo pessoal)

Os sorteios também fazem parte da trajetória da Liberal FM e Vânia Tenório, ouvinte há cerca de 25 anos, já ganhou alguns como o de 50 anos da Nissin Miojo com o prêmio de uma cesta de produtos alimentícios. E o sorteio da coleção de cds e camisa 3D.

Além de participar ativamente das premiações, ela também é fã dos programas mais românticos como o 'Good Times' e o 'Love Times'. Para a ouvinte é um meio de informação diária e um vínculo de amizade que se fortalece com os comunicadores.