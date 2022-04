Moradores e motoristas sofrem com falta de obras em Oriximiná

Famílias, produtores rurais e condutores de veículos cobram providências por parte do Governo do Estado e do Governo Federal para a retomada da trafegabilidade na rodovia PA-439, que liga os municípios de Oriximiná e Óbidos, no oeste do Pará, e também na Estrada do BEC, prolongamento da rodovia BR-163. A situação é grave, como relata uma pessoa da região que prefere não se identificar.

Em 2020, o Governo do Estado iniciou a segunda etapa da pavimentação da PA-439 Naquele ano, foram feitos 3,5 km de pavimentação e assinada a ordem de serivço para serviços em 17 km (R$ 40 milhões). Quando começaram as obras, a ponte sobre o igarapé Uxizal foi retirada e feito um desvio com aterro e manilha para que as águas pudessem passar pelo local. A obra chegou até o igarapé Uxizal, em Oriximiná.

No começo de março, com as chuvas fortes, o igarapé Uxizal transbordou e arrastou a estrutura. A Prefeitura chegou a fazer um serviço de modo a contornar temporariamente o problema, mas, recentemente, a estrutura ruiu de novo. Neste domingo, como relata um morador, a situação é de intrafegabilidade na área.

"Começou a pavimentação da 439 e um belo dia eu vejo a placa de quatro pontes de concreto. Como eu ando todo dia na estrada, fui conversar com o pessoal na obra. E aí, soube que a obra abrange concreto pré-moldado, é tudo montado, com bate-estaca, e quando perguntei sobre os equipamentos, fui informado que o equipamento não havia chegado. Quer dizer, não chegou o equipamento, e eles desmontaram a ponte do Uxizal", relata o morador.

Demanda

Ele destaca que nesta época do ano os igarapés inundam áreas na região. "Então, caiu a primeira vez o desvio, caiu a segunda, caiu a terceira e na quarta vez eles trouxeram uma estrutura de ferro, porém muito estreita, fizeram um aterro de cabeça de ponte e estava trafegando", conta.

Na semana passada, não foi feito o aterro da cabeça da ponte e com a chuva do final de semana o desvio caiu, até caçamba caiu no igarapé. "De forma que ficou um serviço deficiente, porque a empresa não tem equipamento, e uma empresa dessa para fazer quatro pontes, está usando um caminhão Muck e as máquinas da Prefeitura. Então, isso precisa que seja agilizado", acrscenta.

Estrada

A Estrada do BEC, ligação entre a PA-439 com a PA-254, que é prolongamento da BR-163, foi abandonada pelo Governo Federal, e a Prefeitura é que faz manutenção, mas deficiente, como diz o morador. A estrada vira um "sabão" no período das chuvas. "Então, o que a gente pede é que o Governo Estadual e o Governo Federal façam uma intervenção, porque a gente fica sem transporte", conclui.

Uma ponte alagada na região fica sobre o rio Cuminã, na BR-163, conhecida na região como Estrada do Bec, o único acesso à Floresta Estadual do Trombetas, que tem uma base de proteção ambiental na comunidade de Jamaracaru, porta de entrada dos extratisvistas cadastrados junto ao Ideflor-Bio para coleta da castanha.