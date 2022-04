Moradores de três bairros de Santarém vão ficar sem água até sábado; confira

O feriadão do Dia de Tirandentes vai ser difícil para moradores dos bairros Mapiri, Liberdade e Caranazal, localizados no município de Santarém, isso porque não haverá fornecimento de água por três dias a partir das 14 horas desta quarta-feira (20). A Cosanpa, empresa que presta esse serviço na cidade, divulgou nas redes sociais que a previsão de normalização do fornecimento do líquido é para o próximo sábado(23).

De acordo com o comunicado, a interrupção no fornecimento é em virtude de uma manutenção no sistema que atende os referidos bairros. Ainda segundo o anúncio, enquanto os trabalhos estiverem em andamento um caminhão-pipa distribuirá água as famílias afetadas.