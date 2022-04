Moradores de três bairros de Santarém vão ficar sete dias sem água

Os moradores dos bairros Mapiri, Liberdade e Caranazal, localizados no município de Santarém, já estão sem o fornecimento de água desde quinta-feira (21) e essa falta do líquido deverá se estender até esta quarta-feira (27), totalizando sete dias sem o abastecimento.

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou, por meio das redes sociais, que a falta de abastecimento é por motivo de uma manutenção no sistema que atende aos referidos bairros. As famílias já encontram dificuldades para realizar as tarefas domésticas diárias.

De acordo com o comunicado, enquanto os trabalhos estiverem em andamento um caminhão-pipa distribuirá água as famílias afetadas. No entanto, esse formato de serviço não tem suprido as necessidades de todos os moradores, alguns estão com há mais de 4 dias esperando a chegada do caminhão-pipa.

Adria Lima Diniz é uma das moradoras do bairro Mapiri que está sofrendo com a falta de água. Ela conta que até o momento o carro-pipa não chegou na rua dela para prestar o suporte prometido pela Cosanpa. “A nossa sorte é que temos uma caixa de água. Temos economizando muito, mas mesmo assim não está dando. Já fomos em casa de vizinhos que tem poço pedir água. Até agora não vimos o carro-pipa aqui na rua”, enfatizou.

A moradora conta que está comprando garrafão de água mineral para fazer comida e aparando água da chuva para as tarefas domésticas."Estamos armazenando água da chuva para lavar louças, limpar a casa e jogar no vaso sanitário", contou.