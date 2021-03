Moradores avistam rastro de luz no céu de Belém e Ananindeua; entenda o fenômeno

No início da noite desta terça-feira (16), moradores de vários bairros de Belém e Ananindeua notaram um corpo desconhecido riscando o céu. O que supostamente seria um meteoro causou surpresa e espanto naqueles que puderam ver o fenômeno.

Estudiosos explicam que esses objetos podem ser satélites, meteoritos e até lixo espacial que ao entrar em contato com a atmosfera da terra produzem grande luz. Não há nenhuma informação, no entanto, sobre tais ocorrências no Pará, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

No entanto, o rastro de luz e nuvens foi causado pelo foguete Falcon 9, da SpaceX, lançado o Kennedy Space Center da Nasa, na Flórida, por volta das 6 horas da manhã de domingo (14). Um dos satélites, o Starlink-18, passou pela região nordeste do Pará nesta terça e pôde ser visto a olho nu.

Além da Região Metropolitana de Belém, a passagem do satélite também pôde ser vista os municípios de Tucuruí, Baião, Breu Branco e até Salinópolis.

Nas redes sociais, os paraenses compartilharam registros do fenômeno.

Por volta das 18h30 em Belém, essas luzes foram vistas por várias pessoas que registraram. Não se sabe ainda o que pode ser isso.

Mais aparições

Os paraenses podem ficar de olho no céu nos próximos dias para avistarem mais satélites. O Starlink-16 poderá ser visto nesta quinta-feira (18), às 19h24, se a pessoa olhar para o céu na direção norte-nordeste. Na sexta-feira (19), o Starlink-17 pode ser visto às 19h27, olhando na direção sudoeste-norte. No sábado (20), o Starlink-16 pode ser visto novamente, mas às 18h59, olhando na direção noroeste-sudeste.

O site Find Starlink permite acompanhar com precisão o posicionamento dos satélites.