Monte Alegre: Operação contra pesca predatória apreende meia tonelada de pescado

Operação de fiscalização em apoio ao IDEFLOR-BIO na Unidade de Conservação do Parque Estadual de Monte Alegre, localizado no oeste paraense, foi iniciada nesta segunda-feira (14) e deve se estender por alguns dias. A ação já apreendeu 500kg de pescado no período de defeso. O objetivo da operação é combater crimes ambientais nos lagos da região.

A ação foi deflagrada após denúncias de comunitários sobre pesca predatória na área. A operação com o apoio da Polícia Militar da Companhia Ambiental (1ª Cipamb), Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio). A missão continuará nos próximos dias ainda sem data de término.

No primeiro dia de operação, além de pescado no defeso das espécies tambaqui, curimatã, mapará, dentre outros, também foram encontradas carnes de dois jacarés, 66kg de carne de capivara e 15 patos selvagens e duas armas de fogo do tipo espingarda.

Foram resgatados três quelônios que não apresentavam ferimentos que foram avaliados e em seguida devolvidos à natureza. Já a carne apreendida foi distribuída aos ribeirinhos e as armas de fogo serão apresentadas à Polícia Civil.