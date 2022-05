Monte Alegre decreta Situação de Emergência por fortes chuvas; 8.948 pessoas foram afetadas

Com 8.948 pessoas afetadas pelas fortes chuvas, município de Monte Alegre decretou Situação de Emergência na última última sexta-feira (20). A cheia do Rio Gurupatuba no município já ultrapassou a cota de alerta que é de 5 metros. Nesta segunda-feira (23) o nível do rio está marcando 5,29 metros.

De acordo com um levantamento da Defesa Civil, existem 2.336 famílias atingidas pela cheia no município, somando 8.948 pessoas.

Dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que 245 pessoas estão acometidas de doenças provenientes do meio hídrico, como, vômitos e diarréias, principalmente em crianças e idosos, que estariam consumindo água dos poços.

O coordenador da Defesa Civil de Monte Alegre, Leomar Araújo, relata que a cheia desse ano já causa preocupação. Segundo ele, o nível já se iguala o as cheias de 2009 e 2014, neste mesmo período.

“Tudo indica que a cheia dessa ano vai ficar entre a terceira e a quarta maior cheia da história registradas em 1953, 2009 e 2014”, informou o coordenador na Defesa Civil, Leomar Araújo.

O relatório da defesa civil apontou que inúmeras ruas do município foram inundadas, entre elas o bairro do Curintanfà, Papagaio, Cidade Baixa, Camarazinho, Surubejú e nas seguintes comunidades de várzea que sofrem a influencias dos ditos rios: Cuieiras, Campinas, Bom Jardim, Santa Rita, Piapó, Curralinho, Bom Sucesso, Sapucaia, Miri, Aldeia, Curral Grande, Jacarecapá, Cabeceira do Jacarecapá, Piquiá, Umarizal, Cuçaru, São Diogo,Nazaré, Flexal I e II, Jaquara, Coqueiro, Jaburu, Jamaru, Calvário, Cerquinha, Paracari, Seis Unidos,Santana do Paituna, Paituna e Lages.