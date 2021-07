Moju, Cametá e Eldorado dos Carajás estão entre os municípios com menor índice de vacinação no Pará

Números do Vacinômetro deste sábado, 24, mostram que o Pará recebeu, do Ministério da Saúde (MS), 5.239.820 doses de vacinas contra a covid-19. Desse total, 4.945.970 doses foram enviadas aos municípios, média de 94,39%. Os números da vacinação no Estado são atualizados diariamente, com fiscalização rigorosa, conforme os critérios estabelecidos pelas autoridades federais, como informa a Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa).

As vacinas recebidas pelo Estado são estas: Astrazeneca/Fio Cruz (2.996.650 doses), CoronaVac/Butantan (1.483.440 doses), Pfizer (624.780 doses) e Jansen (134.950).

Até agora foram aplicadas 6.482.105 doses. Na primeira etapa foram aplicadas 4.387.418 doses. Foram aplicadas 2.973.517 doses, um total de 60,12 % de cobertura. Já a segunda dose chegou a 1.413.901 pacientes, cobertura de 28.59%.

Acerca do desempenho da campanha de vacinação contra a covid-19 no Estado do Pará, o público é: trabalhadores em saúde, idosos institucionalizados, idosos 60e+, pessoas entre 18 e 59 anos, indígenas, pessoas com comorbidades, quilombolas, trabalhadores do ensino superior e básico, puérperas, gestantes, ribeirinhos, pessoas cumprindo pena, pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência grave permanente, forças armadas, e forças de segurança e salvamento.

Na primeira dose, foram vacinados 178.312 dos 171.689 profissionais de saúde esperados, cobertura de 103,86%. Já a segunda dose foi aplicada em 131.793, cobertura de 76,76%.

Os idosos 60e+ eram 793.740 esperados inicialmente. Destes, 710.572 já foram vacinados na primeira dose, cobertura de 89,52%. A segunda dose foi aplicada, até este sábado, em 586.918 pacientes, cobertura de 73,94%.

Pessoas com 19 a 59 anos somam 4.347.463. Desse total, 944.421 pacientes receberam a primeira dose, cobertura de 21,72%. A segunda dose foi aplicada em 23.668 pessoas, cobertura de 0,54%.

Estão cadastrados 23.841 indígenas. Os dados de vacinação, neste sábado, são de 14.760 pacientes alcançados na primeira dose, o que significa uma cobertura de 61.91%. Na segunda dose, a vacina chegou a 10.853 pacientes, cobertura de 45,52%.

Quilombolas somam 162.541. Desse total, 58.657 pacientes receberam a primeira dose, cobertura de 36,09%. A segunda dose foi aplicada em 23.840 pessoas, cobertura de 14,67%.

As pessoas com comorbidades somam 266.476. Já receberam a primeira dose 275.147 cobertura de 103,25%. A segunda dose chegou para 57.880 pacientes do grupo, cobertura de 21,72%.

Segurança e salvamento somam 28.748 pessoas. Foram vacinados 24.952 pacientes, cobertura de 86,70% com a primeira dose. A segunda dose alcançou 14.127 pacientes, cobertura de 49,14%.

Trabalhadores do ensino superior e básico somavam 200.840 inicialmente. Desse total, 136.159 pacientes receberam a primeira dose, cobertura de 67.79%. A segunda dose foi aplicada em 13.752 pessoas, cobertura de 6,85%.

Estão cadastradas 17.058 puérperas. Os dados de vacinação, neste sábado, são de 7.510 pacientes alcançados na primeira dose, o que significa uma cobertura de 44.03%. Na segunda dose, a vacina chegou a 1.136, cobertura de 6,66%.

As gestantes somam 103.771. Desse total, 14.962 pacientes receberam a primeira dose, cobertura de 14,16%. A segunda dose foi aplicada em 3.112 pessoas, cobertura de 3%.

A população ribeirinha cadastrada é 172.741. Destes, 100.902 já foram vacinados na primeira dose, cobertura de 58.41%. A segunda dose foi aplicada, até este sábado, em 20.690 pacientes, com cobertura de 12,13%.

Pessoas cumprindo pena são 20.301. Destes, 5.089 já foram vacinados na primeira dose, cobertura de 25.07%. A segunda dose foi aplicada, até este sábado, em 31 pacientes, com cobertura de 0,15%.

Segundo o Vacinômetro, pessoas em situação de rua são 1.136. Destes, 613 já foram vacinados na primeira dose, cobertura de 53.96%. A segunda dose foi aplicada, até este sábado, em 151 pacientes, com cobertura de 13,29%.

Estão cadastradas 240.493 pessoas com deficiência grave permanente. Os dados de vacinação, neste sábado, são de 25.521 pacientes alcançados na primeira dose, o que significa uma cobertura de 10.61%. Na segunda dose, a vacina chegou a 2.536 pacientes, cobertura de 1,05%.

Pessoas nas forças armadas são 14.800. Destes, 9.473 já foram vacinados na primeira dose, cobertura de 64.01%. A segunda dose foi aplicada, até este sábado, em 339 pacientes, com cobertura de 2,29%.

MAIORES DESEMPENHOS

Atualizando os números apresentados pelo governo estadual, os 20 municípios com os maiores desempenhos da campanha de vacinação contra a covid-19 no Pará neste sábado são: Brasil Novo, Paragominas, Vitória do Xingu, Mojuí dos Campos, Inhangapi, São Miguel do Guamá, São João de Pirabas, Tracuateua, Capitão Poço, Curuçá, Magalhães Barata, Belém, Igarapé-Açu, Concórdia do Pará, Conceição do Araguaia, Anapu, São Domingos do Capim, Santo Antônio do Tauá, Marapanim e Santa Maria do Pará. Esses números alternam conforme os dias.

NA CONTRAMÃO

Outros 20 municípios estão com os mais baixos índices no ranking da vacinação estadual, também apresentando alternâncias. São eles: Santa Maria das Barreiras, Moju, Novo Progresso, Breu Branco, Maracanã, Cametá, Afuá, Novo Repartimento, São João do Araguaia, Chaves, Salvaterra, Itupiranga, Santa Cruz do Arari, Limoeiro do Ajuru, Santana do Araguaia, Cumaru do Norte, Baião, Eldorado dos Carajás, Jacareacanga e São Félix do Xingu.