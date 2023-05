Ministério Público do Pará pede arquivamento de inquérito contra ONG de Alter do Chão

O Ministério Público do Pará (MPPA) solicitou à Justiça o arquivamento do inquérito que investigava a suposta relação da ONG "Projeto Saúde e Alegria" com os incêndios em Alter do Chão, área de preservação ambiental em Santarém, no oeste paraense. A Polícia Civil do Pará havia acusado a organização não governamental de envolvimento com os incêndios ocorridos na região, em 2019, mas após uma análise minuciosa de computadores e transações financeiras, nenhum indício foi encontrado pelos promotores.

Em 2019, a Polícia Civil chegou a prender quatro brigadistas associados à ONG. Contudo, a Polícia Federal posteriormente descartou a participação desses indivíduos nos incêndios em questão.