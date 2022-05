Ministério da Saúde alerta para surto de dermatite causada por mariposas e lagartas

Nesta segunda-feira (23), o Ministério da Saúde, por meio das redes sociais, emitiu uma série de recomendações e alertas sobre a dermatite, uma doença de pele que pode ser causada pelo contato com mariposas e lagartas, especificamente do gênero Hylesia. Em possíveis aumentos de casos, a doença pode causar surtos em diversas regiões.

De acordo com o Ministério da Saúde, as lagartas podem ser encontradas em todas as regiões do Brasil e do mundo, e, na maioria dos casos, em troncos de árvore durante a tarde. Já as mariposas têm maior incidência em zona de mata e possuem atração por locais de alta luminosidade.

A disseminação da dermatite urticante se dá através de pequenas cerdas que fazem parte do abdômen, que, ao serem dispersas no ar, atingem a pele das pessoas que estão próximas, causando vermelhidão na região atingida, além de coceira constante. Conforme a publicação feita, em alguns casos, esses sinais podem avançar para bolhas e feridas.

Fique atento às recomendações

Evite matar os insetos

Feche portas e janelas ao anoitecer

Diminua a quantidades de luzes em casa

Realize limpezas com frequência para evitar que possíveis cerdas sobrevoem os locais

Ao encontrar uma mariposa morta, retire-a com um pano úmido e com cuidado para não espalhar as cerdas

Tratamento da dermatite

O tratamento da doença é amparado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima, que oferece todos os procedimentos adequados. Em casos urgentes, é recomendado a aplicação de compressas frias no local afetado.

(Gabriel Pires, estagiário sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, Victor Furtado)