Mineradora adere à campanha Natal Sem Fome 2022

A mineradora Vale dá sequência aos esforços na luta contra a extrema pobreza e renova em mais um ano a parceria com a Ação da Cidadania para o Natal Sem Fome 2022. Por meio de sua plataforma digital de voluntariado, a empresa convida toda a sociedade a aderir à rede campanha.

A ação será realizada via matching: a cada R$ 1 doado via Rede Voluntária Vale, a empresa fará uma doação de R$ 10. Ao alcançar R$ 100 mil em doações de voluntários, a campanha será encerrada e a Vale fará um aporte de R$ 1,1 milhão. Após o encerramento da mobilização, novas doações poderão ser feitas diretamente na página oficial (www.natalsemfome.org.br) ou através do PIX: doe@natalsemfome.org.br.

“A fome é uma das violações de direito mais extrema que um ser humano pode sofrer. A iniciativa privada precisa, mais do que nunca, se unir a instituições como a Ação da Cidadania em ações tão importantes e urgentes como o Natal Sem Fome. E o voluntariado tem um papel essencial nisso tudo, porque amplia redes, envolve pessoas e engaja outras empresas a apoiarem também. A empresa, enquanto organização, precisa se comprometer. Mas cada um de nós tem um papel e uma responsabilidade também. Por isso, convidamos todos e todas a doarem para o Natal Sem Fome! Juntos, certamente faremos a diferença”, afirma Flávia Constant, Gerente Executiva de Investimento Social Privado da Vale.

Após o encerramento da mobilização, novas doações poderão ser feitas diretamente na página oficial da campanha Natal Sem Fome (Ascom / Vale)

Os dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan), divulgados recentemente em parceria com a Ação da Cidadania, revelaram que a insegurança alimentar é maior em lares com crianças abaixo de 10 anos.

"Em um ano tão difícil como esse, com 15% dos brasileiros sem comida na mesa, sobrevivendo de carcaças e restos de alimentos, a Vale mais uma vez se une à Ação da Cidadania para ajudar a quem tem fome. A Rede Voluntária será fundamental para que milhares de famílias e crianças tenham não apenas um Natal sem Fome, mas também de esperança e dignidade", afirma Rodrigo "Kiko" Afonso, diretor-executivo da Ação da Cidadania.

O Natal Sem Fome 2022 integra o Pacto pelos 15% com Fome, movimento liderado pela Ação da Cidadania, que completou três meses em 15/10, atingindo a marca do equivalente a 1.500 toneladas de alimentos arrecadados. O Pacto foi inspirado no grande chamamento que o fundador da ONG, Herbert de Souza, o Betinho, promoveu há quase 30 anos, quando também convocou o país inteiro a assumir um papel ativo na luta pelo direito à alimentação, movimento que deu origem à Ação da Cidadania - Contra a Fome, a Miséria e pela Vida.

Para doar, acesse o site da Rede Voluntária Vale.