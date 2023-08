Mês de agosto está no grupo dos meses mais seco do ano

O mês de agosto está no grupo de trimestre mais seco do ano. O índice pluviométrico, de chuva, tem previsão de 128mm no Pará. Isso significa que além do ar seco, as pessoas podem esperar altas temperaturas. Essa previsão é para todo o estado, mas com alerta para a região Sul do Pará, que tem previsão de possíveis focos de incêndio em áreas de mata.

O meteorologista e previsor do tempo, José Raimundo, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), explica que estatisticamente o mês de agosto está inserido no grupo de meses com os menores índices de chuva. Esse índice tem previsão que chegue até 128 mm de chuva.

Em Belém e na Região Metropolitana, a previsão é de média de 35°. "Se notar, desde o final do mês de julho as chuvas vêm reduzindo, embora, tenha ocorrido algumas pancadas de chuva. Para o mês de agosto, o que é possível ocorrer são chuvas rápidas no final de tarde", explica José Raimundo.

Outro ponto destacado pelo meteorologista é com relação a região sul do estado, pois enquanto Belém tem previsão de 35°, as cidades da região sul do estado a previsão é de 38°. "Lá a temperatura será maior, pois o índice de chuva é menor. É importante o alerta para os locais de mata, pois há grandes chances de focos de incêndio", alerta o meteorologista.

O meteorologista esclarece que a presença do fenômeno El Niño favorece a formação de bloqueios de calor. Por conta do grande calor, a umidade desce a níveis preocupantes. As temperaturas ficarão acima da média na região Norte até o interior nordestino e o Centro-Oeste.