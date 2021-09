Açaí, farinha, tapioca, peixe... Merenda de escola na ilha do Marajó viraliza nas redes sociais

Algumas imagens da merenda escolar de uma instituição de ensino no município de Soure, na ilha do Marajó, viralizaram na Web. Internautas ficaram encantados com os alimentos que são servidos para as crianças da Escola M. E. I. F. Raimundo Da Silva Ramos.

Os ingredientes saudáveis e que valorizam a culinária regional chamaram atenção de muitas pessoas, tanto do município, quanto de outras cidades do estado. Vários deles comentaram expressando o contentamento em ver as crianças recebendo alimentos de qualidade. Outros disseram que essa questão também influencia no aprendizado dos alunos.

Veja mais imagens: