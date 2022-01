Memória da luta de Paulo Fonteles é resgatada em "Somente a Verdade"

Líderes e integrantes do Partido Comunista do Brasil (PC do B) reuniram-se na sede da sigla, no bairro de São Brás, em Belém, na noite desta quinta-feira (27), para conferir o terceiro episódio da série original LibPlay "Somente a Verdade - Histórias de Polícia", intitulado "O advogado do mato. O assassinato de Paulo Fonteles". A partir dos depoimentos dos dirigentes do PC do B, a luta do advogado e ex-deputado estadual, assassinado aos 38 anos de idade em 11 de junho de 1987, contribui até os dias atuais com a busca de justiça social no País, e, em especial, no Pará.

Naquele dia em 1987, Paulo Fonteles sofreu uma emboscada. Ele acabou sendo assassinado com três tiros na cabeça (o que indica execução) em um posto de combustíveis na rodovia BR-316, no Município de Ananindeua, na Grande Belém. No episódio da série do Grupo Liberal, com 30 minutos de duração, o público pode conferir detalhes sobre o crime, o processo, o julgamento de acusados, depoimentos de familiares e amigos, trechos de reportagens sobre o caso e outras informações. No entanto, até hoje os mandantes do homicídio permanecem impunes.

Paulo Fonteles era conhecido como o "advogado do mato" - trabalhadores rurais o chamavam assim -- e chegou a concorrer em 1986, como deputado constituinte, para a Assembleia Nacional Constituinte.

Resistência

Para Jorge Panzera, presidente estadual do PC do B, "Paulo Fonteles foi uma dessas figuras de grande importância para a vida do Estado do Pará, com ação política intensa no Estado. Relatou que já no movimento estudantil, ele foi morar em Brasília (DF), onde acabou preso durante a Ditatura Militar; volta para o Pará, conclui seu curso de Direito e passa a ter uma militância advocatícia na defesa dos trabalhadores rurais, em especial na região onde foi a Guerrilha do Araguaia. "Essa ação é que leva o Paulo a ser deputado estadual por quatro anos, com grandes contribuições no período da luta pela redemocratização do País. Paulo foi um dos principais deputados estaduais nesse tempo", afirmou.

Findo o mandato, continuou com a atividade política "e teve a vida ceifada muito jovem". Panzera lembrou que nesse período de resistência teve um papel decisivo na fundação da Sociedade Paranse de Defesa dos Direitos Humanos, "num momento importante do jornalismo paraense que foi a SPDDH lançar o jornal "Resistência" ".

Democracia

Fonteles, como frisou Jorge Panzera, tem seu nome atrelado à luta democrática, pela reforma agrária, pela justiça social. "O Grupo Liberal, com esse conjunto de documentários sobre fatos da vida do Pará, abordando o crime que vitimou Paulo Fonteles, cumpre um papel fundamental para contar a história desse último período da história no Estado do Pará", enfatizou Panzera. A partir do contato com a história, como pontuou o líder do PC do B, aprende-se com o passado e se volta para o futuro, como foi Paulo Fonteles, "um homem voltado para a vida do futuro".

Cléber Rezende, presidente da Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB Pará), destacou que Paulo Fonteles teve atuação forte no campo, pela defesa da classe trabalhadora. Rezende observou que a atuação de Fonteles serve de referência na luta pela democracia no Brasil em 2022. Eduarda Cardoso, 19 anos, estudante, integrante da União da Juventude Socialista (UJS), ressaltou que "é um grande momento poder assistir a um trabalho sobre Paulo Fonteles, que é uma grande liderança política no nosso partido, pela luta dele pela justiça social".

O episódio da série original LibPlay "Somente a Verdade - Histórias de Polícia", com produção e direção executiva do jornalista Pascoal Gemaque, tem acesso gratuito na plataforma.