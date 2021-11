Médicos e dentistas voluntários vão a Aramaquiri, em Curralinho, no Marajó

Nesta segunda-feira (1º), a expedição médico-odontológica ‘Missão Saúde Marajó’ iniciou atendimentos a moradores da comunidade de Aramaquiri, no município de Curralinho, no Marajó. Os serviços de Saúde começaram no domingo (31), e só nesta segunda-feira, a previsão era a de atender cerca de 400 pessoas ao longo do dia. Os trabalhos vão seguir até sexta-feira, 5 de novembro.

A ‘Missão Saúde Marajó’ é uma iniciativa da secretaria municipal de Saúde de Curralinho, com a organização não governamental Pro Natura International, a agência Volunteer Vacations, a organização Anjos Digitais, escola Ponta Alegre, Telecentro CQC, Uxmed e Telebrás, entre outros parceiros.

A iniciativa reúne médicos voluntários e pesquisadores que, de forma colaborativa, oferecem assistência médica e ações de educação e prevenção, promovendo a capacitação de líderes locais. A programação também prevê reforço de formação para os agentes de saúde que atuam na região de Curralinho, sob as orientações do doutor, Luiz Vilanova, que é médico do Programa Médicos sem Fronteiras.

SAÚDE BUCAL E CONSULTAS COM ESPECIALISTAS

Segundo a coordenação da iniciativa para Curralinho, o grupo de dentistas se dedica à avaliação e tratamento da saúde bucal, enquanto 13 médicos voluntários ocupam a Unidade Básica de Saúde Fluvial (UDSF) e a escola municipal Miguel Magalhães Nogueira para atendimento ginecológico, oftalmológico, oncológico e psiquiátrico da população do local. Uma farmácia foi destacada para fornecimento gratuito de medicamentos indicados pelos profissionais de saúde.

Profissionais de enfermagem também integram a missão e trabalham na imunização de crianças e adolescentes com a aplicação de vacinas contra diversas enfermidades, aplicando inclusive em adultos imunizantes contra a Covid-19.

O trabalho conta com um terminal transportável de comunicação satelital da Telebrás (T3SAT), disponível para acesso à internet com alta qualidade de velocidade, por meio do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC). O que, segundo os organizadores, permite aos profissionais de saúde se comunicar com bases médicas de outras regiões para troca de informações sobre prognósticos médicos e aquisição eventual de medicamentos que não se encontram em estoque na farmácia local.

LOCALIDADE DE MASSARANDUBA

Nessa terça-feira, 2, a Missão estará na localidade de Massaranduba, zona rural do município de Curralinho, com o atendimento médico, preventivo e socioeducacional na Unidade Básica de Saúde Fluvial e na escola municipal Massaranduba, em Vila Jerusalém.

Nessa escola, também haverá, das 9h às 17h, uma série de palestras para agentes locais de saúde, diretores e professores das escolas municipais, abordando temas como Saúde Emocional; Educação Sexual; Doenças Diarréicas; Escalpelamento; Autocuidado e Biopsicologia.