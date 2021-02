Média de isolamento é de 46,20% nas regiões do Oeste do Pará, diz Segup

A média de isolamento nos municípios da região Oeste que estão em lockdown foi de 46,20% no período de 2 a 9 de fevereiro. As medidas mais restritivas, devido à mudança de bandeiramento da cor vermelha para a preta, entraram em vigor desde 1º de fevereiro, com a publicação do Decreto 800/2020, que determina o fechamento em municípios das regiões do Baixo Amazonas e da Calha Norte. A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) monitora diariamente o índice de isolamento social na região.

O município que mais respeitou o isolamento social foi Prainha, com 57,26% das pessoas em casa, e o município que menos cumpriu a restrição foi Óbidos, com 38,9%. Os demais municípios em lockdown e seus percentuais de isolamento são: Placas (55,70%), Belterra (49,96), Santarém (48,5%), Alenquer (45,99%), Curuá (45,48%), Monte Alegre (42,63%), Juruti (42,48%), Almeirim (42,20%) e Oriximiná (40,35%). Os dados são fornecidos por meio de parceria entre a Segup e a empresa Inloco. Em decorrência da ausência de suporte técnico, a plataforma não informa os índices nos municípios de Faro e Mojuí dos Campos.

Ao todo, 14 municípios paraenses entraram em lockdown mantendo em funcionamento apenas as atividades consideradas essenciais. O motivo foi a identificação de casos da nova variante do novo coronavírus no Oeste do Pará, a mesma identificada no Estado do Amazonas, e o aumento dos casos confirmados.

Multa diária

Agentes de segurança pública estão empenhados para que as pessoas obedeçam ao estabelecido no decreto. Barreiras de fiscalização são montadas em pontos estratégicos, permitindo a passagem somente após a comprovação da necessidade de deslocamento.

"Os agentes estão trabalhando não somente na fiscalização na região Oeste, mas também na fiscalização da divisa do Estado do Pará com o Amazonas, onde há proibição do tráfego de embarcações e passageiros, como também fazendo cumprir o lockdown, em especial na Calha Norte e no Baixo Amazonas, atingindo 14 municípios. Em razão disso, é fundamental o trabalho dos agentes de segurança para fiscalizar e fazer cumprir o decreto, para que a gente possa passar o mais rápido possível por esse período”. disse o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

“Também é importante a compreensão e a colaboração do momento que se vive, especialmente nessa região, a fim de que possa, progressivamente, sair do bandeiramento preto para o mais flexível das atividades", acrescentou. Quem for pego infringindo as normas estabelecidas pode sofrer desde advertência até multas, de maneira progressiva. A multa é diária, de até R$ 50 mil para pessoas jurídicas, a ser duplicada a cada reincidência, e R$ 150,00 para pessoas físicas – Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), a ser duplicada a cada reincidência, além de embargo e/ou interdição do estabelecimento.