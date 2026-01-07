Matrícula para novos alunos na rede estadual começam na próxima semana; saiba como se inscrever

Os estudantes que desejam ingressar na rede estadual de ensino em 2026 podem realizar a inscrição na próxima semana, a partir do dia 14 de janeiro. As matrículas são voltadas para aqueles oriundos da rede privada, federal, de outras unidades da federação, além daqueles que tenham interrompido os estudos em anos anteriores. O período segue até 30 de janeiro, conforme o calendário disponível no portal (matriculas.pa.gov.br).

Para que a matrícula seja efetivada, o responsável legal ou o próprio estudante, caso seja maior de idade, deve realizar o cadastro obrigatório no sistema de matrículas on-line. Por meio do regime de colaboração entre Estado e municípios, a Seduc garante a continuidade da educação básica aos estudantes da rede municipal.

Os alunos contemplados nesses acordos devem comparecer à secretaria da escola estadual de destino para confirmar a matrícula, no período de 8 a 30 de janeiro de 2026. O ano letivo de 2026 na rede estadual de ensino tem início previsto para o dia 2 de fevereiro de 2026.

VEJA MAIS:

Serviço

Matrículas para novos alunos da rede estadual no Pará

Período: 14 a 30 de janeiro de 2026

Como se inscrever: exclusivamente pelo site oficial matriculas.pa.gov.br

Para que a matrícula seja efetivada, o responsável legal ou o próprio estudante, caso seja maior de idade, deve realizar o cadastro obrigatório no sistema de matrículas on-line.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades