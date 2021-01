Marituba detalha planejamento de vacinação contra a covid-19

Com a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do Ministério da Saúde, ocorrida neste domingo (17) e a chegada das doses das vacinas contra a covid-19 no Pará estimada para esta terça-feira, a Prefeitura de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, se reuniu nesta segunda-feira (18), para detalhar o planejamento de vacinação contra a covid-19 no município.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Diego Rodrigues, neste primeiro momento serão imunizados os profissionais da linha de frente da saúde, que atuam na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Unidade Municipal de Urgência e Emergência e Centro de Especialidades Odontológicas (Ceo), além dos idosos institucionalizados (que se encontram em abrigos).

A campanha será realizada no Ginásio Poliesportivo Municipal de Marituba. Aproximadamente 400 pessoas serão imunizadas nesta primeira fase.

Cerca de 100 profissionais estarão envolvidos na ação. A meta do município é realizar toda esta primeira fase em 24 horas.

“Finalmente, podemos dizer que temos a vacina e que podemos começar a imunizar os nossos profissionais da linha de frente. Para isso estamos garantindo toda a estrutura necessária para que tudo seja realizado com sucesso”, disse a prefeita Patrícia Mendes (Republicanos)

Segundo dados da Prefeitura de Marituba, até a manhã desta segunda (18), o município registrou 1.672 casos da doença, com 83 óbitos. Foram 1.501 pessoas são consideradas curadas no município. A taxa de letalidade é de 4.69%, informa a Secretaria de Estado de Saúde (Sespa).

O município tem população estimada de 133.685 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2020.